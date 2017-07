Grenoble : un banc unique multifonction

Quatre étudiants de l’École d’Architecture sont à l’origine de ce banc unique. Développé en laboratoire, utilisant des technologies récentes comme l’impression 3D ou bien la simulation vidéo, ce banc étonne déjà. Multifonction, il permet de s’arrêter un instant ou bien d’attendre un moment en lisant, bavardant, travaillant, se reposant… Ce qui demande différentes façons de s’asseoir.

Composé de 350 pièces uniques en bois, épaisses de 1,5 cm et chacune écartée de 3 cm, ce banc est une véritable œuvre architecturale. Il se veut être une « porte d’entrée visuelle entre l’arrêt de bus et le quartier ». En effet, le projet se doit à terme d’être conceptuel, technique, économique, esthétique et social.

Cette installation publique intervient dans le cadre de « Chrono en marche ! », qui est une série de tests aspirant à favoriser les mobilités, notamment avec les transports. Le banc sera terminé et installé mi-septembre dans le quartier Bouchayer-Viallet à Grenoble.

Photos : DR