Elite assurance quitte l’Europe

Dans un communiqué de presse du 5 juillet 2017 Elite insurance limited a annoncé l’arrêt de ses activités en Europe. La décision prend effet immédiatement mais les contrats en cour seront amenés à termes.

Elite, l’assureur spécialisé en bâtiment a annoncé le 5 juillet dernier son retrait du marché européen. L’assureur annonce passer son portefeuille en run off. La compagnie britannique ne renouvellera plus aucun contrat arrivant à échéance. L’organisme souhaite cependant mener à termes ses contrats en cours.

C’est la securities & financial solution (SFS) qui assurera la gestions des contrats à la place d’Elite. L’organisme propose de réorienter les assurés vers d’autre assureurs présent en Europe. Les contrats Responsabilité Civile Professionnelle (RCP) et Responsabilité Civile Décennale (RCD) seront basculés dans « les meilleures conditions possible » vers CBL insurance Europe DAC et/ou Alpha insurance. Pour plus d’informations, un mail est mis à disposition : renouvellement17@sfs-europe.com

Texte: Pierre Barbet – Photo: Pixabay Bernswaezls