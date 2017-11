En bois et connectées

Plurial Novilia vient de lancer la construction des « Maisons Connectées® », dans le cadre de son projet Konekti à Bezannes (51). Ces habitats expérimentaux en ossature bois, intégrant de nouvelles technologies prometteuses, seront livrés fin 2018.

C’est l’un des premiers volets du grand projet Konekti de Plurial Novilia, qui doit lancer la construction de ces deux maisons, en plus d’un ensemble de 5 maisons inspirées des cinq continents (projet Bezannes Esperanto®), un bâtiment collectif d’une cinquantaine de logement, et d’un jardin thérapeutique.

Presque deux années de co-conception ont été nécessaires entre le bailleur social et l’architecte Bruno Rollet, pour permettre la création de ces deux « Maisons Connectées® », l’une destinée à une famille nombreuse (Maison 5+1) et l’autre à un couple de seniors (Maison 2+1). Avec leur ossature bois et leur toit végétalisé, les Maisons Connectées® proposent des espaces de vie reliés les uns aux autres, capables d’évoluer dans le temps, au gré des envies et des besoins de leurs occupants.

« Le défi d’un projet comme celui-ci était de ne pas tomber dans l’écueil de la maison catalogue », explique l’architecte Bruno Rollet. « Si certaines techniques ont guidé l’architecture, nous nous sommes avant tout concentrés sur les usages que l’on pouvait faire des matériaux à notre disposition. Nous avons donc choisi un fil conducteur pour les deux maisons, que l’on pourrait résumer de la manière suivante : les différentes manières de vivre chez soi suivant les âges et en fonction des espaces ».

Maison 2+1 pour le maintien à domicile

La Maison 2+1 (122m² de surface utile) s’adresse à un couple de seniors. Le studio adjacent avec entrée indépendante peut accueillir un membre de la famille, un étudiant ou un aidant. Et le garage est transformable (pièce supplémentaire). Bâtie de plain-pied, la maison bénéficie des dernières technologies de pointe en matière de domotique liée au maintien à domicile (réflexions sur l’ergonomie du logement, dispositifs de prévention des chutes, chemins lumineux…), mais également d’équipements de Télémédecine et de Domomédecine (appareils connectés, …) en lien avec le service gériatrique de la polyclinique voisine de Courlancy.

Construite en ossature bois et revêtue d’un bardage en polycarbonate mat, elle disposera d’une toiture terrasse végétalisée et de menuiseries extérieures aluminium.

Maison 5+1 pour suivre l’évolution familiale

La Maison 5+1 (223m² de surface utile) est destinée à une famille de 5 habitants, pouvant redistribuer les pièces en fonction de ses besoins. Elle bénéficie aussi d’un studio indépendant avec salle d’eau et kitchenette. Un garage transformable complète également la maison.

Évolutive, cette maison sera aussi construite en ossature bois, et revêtue d’un bardage en tuiles terre cuite blanche. Elle disposera d’une toiture terrasse végétalisée avec des tuiles en terre cuite blanche, et des tuiles photovoltaïques servant en autoconsommation à l’éclairage LED autonome, de l’habitat. Elle sera équipée de menuiseries extérieures PVC/Aluminium et d’un système domotique au service du confort et de la sécurité des occupants.

« Pour cette maison, nous avons abandonné les arrondis pour des angles plus droits et plus obtus. Le patio permet de profiter de l’intérieur et de la lumière tout au long de l’année, été comme hiver : cette zone peut avoir de multiples usages, comme par exemple une aire de jeu parfaitement sécurisée pour un enfant en bas âge. Comme pour la maison 2+1, nous avons clairement séparé la maison du garage, et surtout le jardin est une extension naturelle des pièces à vivre. Cela permet une appropriation plus facile des lieux, quel que soit le temps », souligne l’architecte.

Maisons du futur ?

Une quinzaine de partenaires locaux et nationaux se sont mobilisés pour offrir à ces maisons évolutives, des technologies innovantes pour le chauffage, la plomberie, les menuiseries, et la domotique.

« Les Maisons Connectées® sont un avant-goût de ce que l’avenir nous réserve en matière de logement : c’est pour cette raison que chacune des maisons se concentre sur des moments différents de la vie. Parce que la ville doit être accueillante, bienveillante et adaptée à chaque étape de la vie », conclut Jean-Pierre Belfie, Maire de Bezannes, à l’occasion de la pose de la première pierre en octobre dernier.

Les « Maisons Connectées® » devraient être livrées fin 2018.