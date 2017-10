En quête de jardins éphémères

Architectes paysagistes, architectes, artistes, et équipes pluridisciplinaire du monde entier sont invités à présenter leurs projets les plus fous à l’occasion du Festival international des Jardins au Québec. La date limite est fixée au 4 décembre.

Le 22 juin 2018, les Jardins de Métis dans la région de Gaspégie au Québec seront agrémentées d’œuvres végétales et fleuries. Mais avant de pouvoir se délecter de ces jardins éphémères, un appel à candidatures international est lancé.

Le thème de cette année « Playsage II – Allez jouer dehors » invite les concepteurs à imaginer des espaces ludiques dans lesquels les familles auront plaisir à se retrouver. Ce peut être de jouer avec le paysage pour déjouer les perceptions, de créer des aires de jeux qui plairont à tous les âges, de transformer des espaces qui vont créer chez les visiteurs un attachement profond à la nature.

L’année dernière, six installations avaient été sélectionnées autour de ce même thème et ont permis à près de 10 000 enfants venus en famille, en camp de jour ou en visite scolaire, de profiter d’expériences ludiques, de moments de découvertes et d’occasions de jeu inédites.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 4 décembre.

Plus d’informations : www.projets.festivalinternationaldejardins.ca

Photo : New Gardens of the 2017 Edition – Jean-Christophe Lemay