Quand une enveloppe métallique protège le bois et la musique

Fabriquer sa propre soirée, dans un espace public conçu pour faciliter les échanges, voilà qui devrait faire rêver plus d’un amoureux de la musique. Dans cette SMAC (scène de musiques actuelles), l’architecture sert de passerelles entre deux lieux aux ambiances bien différentes.

À l’approche de l’esplanade du Bel Ébat à Évreux, un volume haut, dense et sculptural se dresse à la vue des passants. L’ensemble est enveloppé d’une peau métallique légère, composée de facettes en triangle.

L’architecture est parcourue d’un double mouvement, celui du « deck » qui le traverse et celui de la toiture qui monte progressivement pour envelopper la grande salle. Pour donner de la hauteur au bâtiment, la grande salle de concert a en effet été implantée à l’étage et sort en porte-à-faux côté nord au dessus de l’entrée.

Le « deck » est la partie centrale de l’édifice. Il sert à la fois de terrasse pour le bar, de restaurant du club et de scène extérieure.

Ses parois sont habillées de planches de bois brut, et ses espaces sont vitrés pour laisser entrevoir les différentes activités intérieures, en déambulant le long de la « rue de la musique ». Hall de la grande salle, studio d’enregistrement, radio, café-concert s’offrent ainsi à la vue de tous.

De l’extérieur, en revanche, l’enveloppe métallique protège le bâtiment, sans laisser percevoir les activités qui s’y déroulent.

« Ce corps étrange et brut, qui s’ouvre pour accueillir le public et le soleil, répond à l’énergie de la musique, celle d’aujourd’hui et de demain », selon les architectes.

Fiche technique

Lieu: Évreux (Eure)

Maîtrise d’ouvrage : Ville d’Évreux

Maîtrise d’œuvre : Hérault Arnod Architectes, mandataire

Camille Bérar, Amandine Evrard, chefs de projet études et Florent Bellet, chef de projet chantier

Inex, fluides

Batiserf, structure

Michel Forgue, ingénieur économiste

Ducks Scéno, scénographie

Lasa, acoustique

Surface : 2 450 m² SHON

Coût des travaux : 8,7 M€ HT

Calendrier : concours septembre 2008

Livraison 2016

Programme : salle de concert club (150 places debout et café restaurant), salle de concert 600 places debout, studios d’enregistrement, locaux de bureaux et radio, espace public extérieur traversant le bâtiment

Texte : Claire Thibault – Photos : © André Morin – Hérault Arnod Architectes