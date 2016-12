Articles, Construction, Non classé ABD 75 Eolienne perso tire : Vive le vent ! 8 août 2016

Se servir du vent comme source d’énergie : rien de bien nouveau depuis les moulins à vent de l’Égypte ancienne. Mais à une époque où toute énergie renouvelable est bienvenue, se servir du vent pour créer de l’électricité, voilà qui devient intéressant.

Les éoliennes domestiques sont des machines de plus en plus répandues. Elles permettent de bénéficier d’une production d’électricité autonome et de revendre cette électricité à un fournisseur. De plus, les éoliennes, 100% propres, entrent dans une logique de développement durable et de baisse de production de déchets radioactifs.

Comment ça fonctionne ?

Les éoliennes domestiques sont constituées d’un mât, de 2 ou 3 pales et d’un générateur. Le principe de fonctionnement d’une éolienne est simple. À l’aide des pales, elles captent l’énergie cinétique du vent qui se transforme en énergie électrique grâce au générateur.

Il existe deux types d’éoliennes pour particulier :

L’éolienne à axe horizontalfonctionne grâce à une hélice placée horizontalement par rapport au sol. Ce modèle est le plus rentable et le plus répandu. L’inconvénient est qu’il faut disposer d’un terrain dégagé, sans voisinage immédiat. Les éoliennes horizontales seront en effet, moins performantes s’il y a des turbulences causées par des obstacles (arbres, maisons, etc.) et sont généralement plus bruyantes.

De plus, il est indispensable de choisir une éolienne horizontale avec un système fiable de sécurité (arrêt automatique de la rotation des pales par exemple) en cas de vents violents, sinon gare aux dommages !

L’éolienne à axe vertical, peu puissante mais très résistante aux vents forts, se compose d’un axe surmonté d’une roue. L’éolienne verticale, tout comme l’éolienne de toit, carénée, est plus commode à installer et coûte généralement moins cher. Autre atout pour son installation en zone urbaine : un design au choix multiple lui permet de s’intégrer plus facilement dans le paysage.

Des éoliennes pour toutes les maisons

Il existe des dizaines de modèles d’éolienne pour particuliers:

les éoliennes extrêmement compactes pour les maisons avec peu de terrain ;

les éoliennes silencieuses pour les maisons avec voisinage ;

les éoliennes carénées pour les toits des maisons ;

les éoliennes design pour les maisons modernes et esthétiques.

Toutes ces éoliennes n’ont pas le même rendement, mais toutes permettent de réduire les factures d’électricité.

L’installation

L’installation d’une éolienne domestique chez soi requiert certaines démarches préalables. Dans la mesure où chaque site est unique, mieux vaut contacter un installateur d’éoliennes agréé afin qu’il puisse juger des possibilités du terrain concerné ainsi que du type d’éolienne à y planter. Pour savoir ce que la petite éolienne couvrira en besoins d’énergie, il est possible de calculer à l’avance son potentiel éolien et sa consommation d’électricité.

La réglementation concernant les petits éoliens est très précise. Pour l’installation d’une éolienne domestique : la zone ne doit pas être protégée ou classée, un permis de construire est obligatoire pour les éoliennes de plus de 12 mètres, les petits mâts (de moins de 12 mètres) requièrent seulement une déclaration de travaux et l’accord des voisins est demandé.

Si l’éolienne domestique nécessite un permis de construire, celui-ci sera délivré par le maire dans le cas d’une autoconsommation électrique et par le préfet dans le cas d’un projet de revente à EDF. Une notice d’impact sera également demandée (bruit, migrations d’oiseaux…) ainsi qu’une enquête de voisinage dans un rayon de 500 mètres afin que toute éventualité de gêne visuelle ou sonore soit prise en compte. Très proche du bruit du vent, celui de l’éolienne correspond à un chuintement d’air. Les éoliennes à axe vertical sont réputées pour être les plus silencieuses.

Raccordement au réseau électrique (EDF)

Si l’énergie électrique produite par l’éolienne est destinée à être réinjectée dans le réseau EDF, il est nécessaire de faire une demande écrite au maire de la commune concernée. En zone rurale, le syndicat d’électrification s’occupera du raccordement ; en zone urbaine, EDF s’en chargera.

Pour revendre à EDF, il est indispensable de se trouver dans une ZDE (Zone de Développement Eolien). Une installation de petit éolien réalisée par un particulier étant le plus souvent située hors zone de développement éolien (ZDE), il sera impossible de bénéficier des contrats de rachat imposés à EDF pour les énergies renouvelables par le mécanisme de la CSPE (Service public de l’électricité). Il est cependant possible d’envisager la revente de tout ou partie de l’excédent de la production d’électricité éolienne à une société (France Éoliennes, Weole Energy, Direct Energie) élue “responsable d’équilibre” pour le RTE (Réseau de Transport d’Electricité, filiale d’EDF). Le prix de rachat sera de l’ordre de 6 ct d’euros le kWh (prix indexé sur le tarif de gros en Europe sur Powernext) et bien inférieur au prix public de fourniture d’électricité (environ 11 ct d’euros TTC le kWh en heures pleines).

Par exemple : pour une éolienne de 2 KW acheté 15 000 €, il faut plus de 75 000 heures de production à plein régime pour couvrir son prix d’achat.

Budget

Le prix d’une éolienne, installation comprise, varie en fonction de sa puissance, de sa taille, de son diamètre, des possibilités du terrain (vitesse du vent) et des travaux d’ancrage. En moyenne, pour une installation standard, il faut compter entre 10 000 € et 25 000 €.

Pour l’achat d’une installation éolienne, vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt de 30% des dépenses (hors main d’œuvre), ainsi que d’une TVA à 10 % pour l’achat du matériel et de son installation à condition que le logement pour lequel sont réalisés les travaux ait été achevé depuis plus de deux ans.

D’autres subventions sont également possibles. Sur un territoire en régime rural d’électrification, vous pouvez recevoir des aides du FACE (Fonds d’Amortissement des Charges d’Electrification) ou de l’ADEME, par l’intermédiaire de votre syndicat d’électrification et parfois de votre commune. Le montant de ces aides peut atteindre au maximum 95% des dépenses.

Des aides complémentaires peuvent exister localement, provenant de l’Union Européenne (FEDER, Fonds Européens de Développement Régional), des conseils régionaux ou généraux. La région Languedoc Roussillon est, par exemple, la première région de France à avoir mis en place une subvention pour les petites éoliennes raccordées au réseau. Il s’agit d’une subvention de 25% du montant de l’investissement.

Texte : Mireille Mazurier – Serum Presse