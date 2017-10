À l’occasion de la 17ème édition du Salon Maison Déco, l’Interprofession de la filière forêt-bois normande, ProfessionsBois, propose un escape game. Rendez-vous du 6 au 8 octobre, au Parc des Expositions de Rouen.

Animations et expositions rythmeront l’espace Maison en Bois sur le salon Maison Déco de Rouen. Animé par l’interprofession ProfessionsBois, l’espace proposera de découvrir le savoir-faire des entreprises régionales, les métiers et les formations de la filière forêt-bois.

Pour un côté plus ludique, un escape game sur le thème de la forêt et du bois sera installé. Pour participer à ce jeu d’évasion grandeur nature et le remporter, les participants devront faire preuve d’observation, d’adresse et de réflexion.

Par ailleurs, l’espace animation « Le Baobab Généreux » présentera une installation artistique, participative et itinérante réalisée par Etienne LEMOINE architecte, Perrine ROUSSELET graphiste et Fouma TRAORE, conteur musicien.

Plus d’informations :

Parc des expositions ‐ Hall 1 Entrée Parvis Dates : du vendredi 6 au dimanche 8 octobre 2017 VENDREDI : 10h-21h SAMEDI : 10h-20h DIMANCHE : 10h-20h Plein tarif : 7 euros / Tarif réduit : 6 euros en ligne Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans.