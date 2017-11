Façades à imprimer

Une nouvelle solution brevetée d’impression d’enduit de façade a été présentée par Weber, à l’occasion du salon Batimat. Retour sur cette innovation, le Weber Graphic, dont la commercialisation est attendue en 2018.

Et si gratter un enduit était devenu complètement has-been ? Au terme de 3 ans de développement, Weber vient de présenter en avant-première sur Batimat une gamme d’outils, permettant de créer des reliefs sur les enduits en façade, grâce à un mouvement de balancier.

« Un geste simple et intuitif qui vaut à cette innovation de répartir les efforts et donc réduire la pénibilité d’application. Solution ergonomique, elle est aussi plus environnementale, nécessitant moins de consommation d’enduit et garantissant moins de perte de produit puisqu’on ne gratte plus (moins de déchets et moins de poussières) ! », assure le leader mondial des mortiers industriels, qui revendique aussi « un excellent vieillissement » de cet enduit.

Avec cette nouvelle solution innovante sur le marché des enduits monocouche, Weber offre surtout de nouvelles perspectives esthétiques pour les revêtements de façade. La commercialisation du Weber Graphic devrait débuter en 2018.