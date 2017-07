Le FCBA et l’OPPBTP s’engagent pour réduire l’exposition aux poussières de bois

L’Institut technologique Forêt Cellulose Bois construction Ameublement et l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ont signé le 26 juin dernier un partenariat. L’objectif est de lutter contre l’exposition des travailleurs aux poussières de bois dans le secteur Construction et Ameublement. En effet, il a été prouvé que vivre dans les poussières de bois pourrait déclencher des maladies sur le court terme et même être à l’origine de cancer.

C’est pour cette raison qu’est née cette entente. Elle se conclura par une étude qui permettra aux entreprises de réduire l’exposition de leurs salariés. Appelée « Propobois », l’étude permet aux entreprises d’avoir un référentiel, pour déterminer des « Groupes d’Exposition Homogène » (GEH) en fonction de l’exposition de leurs salariés.

Les objectifs de Propobois

Elle permettra ainsi de classer les GEH selon les filières d’activités à l’aide d’appareils de mesures à lecture optique et de mesures gravimétriques du niveau de quantité de poussière. Elle sera utile également à la classification, avec les données recueillies, des entreprises de chaque secteur. Ou encore à certifier la fiabilité des appareils à lecture optique, et ainsi pressentir un système de surveillance et d’alerte de dysfonctionnement.

La finalité de l’étude sera la rédaction d’un guide, présentant des solutions pratiques pour la réduction de l’empoussièrement des ateliers.

Photo : FCBA