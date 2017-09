Fenêtres et protection solaire

Pour être associées au bien-être et aux économies d’énergie, les fenêtres et baies vitrées ont gagné en technologie dans la fabrication et dans l’équipement. En mettant l’accent sur l’étanchéité de l’enveloppe, la RT 2012 a rappelé l’obligation de réduire les ponts thermiques fréquemment détectés autour des menuiseries extérieures. La qualité des produit de l’installation est alors indispensable à considérer lors de du choix et la mise en oeuvre de votre projet.

Le choix du matériaux pour vos fenêtres est affaire de gout et de budget.

Le bois : 100 % renouvelable et bon isolant. Parfaitement légitime dans tous types de construction, il intègre aujourd’hui autant les intérieurs classiques que contemporains. Sa faiblesse en extérieur : son entretien, devant être repeint ou lasuré tous les 4 à 5 ans.

Le PVC: un succès basé sur une image de menuiseries pas chères et faciles à entretenir. Sans entretien et imputrescible, le polychlorure de vinyle est à la fois le meilleur isolant thermique et le matériau le moins cher.

L’Aluminium : Très rigide, il supporte des vitrages de grande superficie pour former des châssis coulissants aux profilés fins et élégants. Proposé en de nombreux coloris, il ne demande aucun entretien, mais son prix est plus élevé que le PVC.

Il existe donc de multiples possibilités de lier le respect des réglementations à l’esthétisme et au confort. Aussi, il est important de faire le choix de produits répondant aux normes de qualité strictes en vigueur pour vous assurer de la meilleure qualité possible. Les volets roulants, les fenêtres et portes-fenêtres PVC doivent être certifiés NF. La marque NF représente la garantie pour l’utilisateur de choisir un produit de qualité durable et conforme aux performances annoncées. C’est l’engagement volontaire du fabricant visant à maintenir la qualité de ses produits dans le temps.

Pour se protéger du soleil ou d’un vis à vis, il existe de nombreuses solutions en extérieur, comme les stores, les volets et en intérieur, notamment le store vénitien qui a toujours la cote.

Proposé en bois, plexiglas, givré ou cuir, le store vénitien Sélect séduit par sa modernité, l’originalité de ses composants et la qualité de ses finitions. Ses lames orientables filtrent délicatement la lumière et la font interagir avec le décor environnant. Adapté à toutes les fenêtres, il crée intimité, convivialité ou pénombre et tient à distance le rayonnement solaire.