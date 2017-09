Fibois Occitanie fait sa rentrée

Les acteurs de la filière forêt-bois de la région Occitanie sont désormais regroupés au sein de l’interprofession Fibois Occitanie. Pour leur rentrée, les membres ont organisés leurs premières assises régionales.

Née de la fusion des interprofessions Arfobois Languedoc Roussillon et Midi Pyrénées Bois, Fibois Occitanie a pour objet de contribuer au développement, à la valorisation et à la promotion de l’ensemble de la filière, de ses acteurs et de la ressource forestière en Occitanie.

Christophe Gleize a été élu Président de cette nouvelle association lors de l’Assemblée Générale de fusion.

Le Bureau de Fibois Occitanie, élu le 1er septembre 2017, se compose de :

CRPF Occitanie Jeannine BOURRELY

COFOR Occitanie Francis CROS, secrétaire

ONF Occitanie Olivier ROUSSET, Trésorier

FNB Exploitation Didier INARD

Coop de France Cécile GOUBE

COPACEL Thomas PETREAULT

Scierie UFV Christophe GLEIZE, Président

UMB-FFB Marc RIVIERE

SELVEA Sylvain FOUREL, Vice Président

ALTEA BOIS Gilles AMBLARD

Fibois Occitanie regroupe près d’une quinzaine d’organisations professionnelles qui couvrent l’ensemble des secteurs de la forêt et du bois et plus de 200 entreprises adhérentes à titre individuel. Elle bénéficie du soutien financier de l’Europe, de l’Etat, de la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée et de France Bois Forêt, l’interprofession de la filière forêt bois nationale.

Fibois Occitanie a organisé, en partenariat avec l’Etat, la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée et l’ADEME, les premières assises régionales de la filière forêt bois en Occitanie le 12 septembre dernier. Cette journée a permis de constituer un premier temps d’échanges et de rencontres entre professionnels et partenaires de la filière, de partager l’état des lieux et les enjeux de la filière sur le territoire régional et d’ouvrir de nouvelles perspectives, à travers la présentation d’initiatives positives, de réflexions transversales et des retours d’expériences régionaux et nationaux.