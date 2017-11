Heco-Topix sort une nouvelle version de sa vis à tête ronde large

Utilisées dans la fixation de lattes, de bois d’équarrissage, de poutres, d’éléments de façade et d’escalier et l’isolation des chevrons des toitures, les vis à tête ronde large Heco-Topix sont disponibles dans un nouveau format, plus court.

Faire plus avec moins, c’est le nouveau credo du fabricant Heco qui présente une nouvelle version de sa vis à tête ronde large Heco-Topix, en 6 mm, pour le secteur de la construction bois et ses charpentiers.

« Dotée d’une tête d’un diamètre plus important, elle est capable de transférer, grâce à l’élargissement de la surface de serrage de la tête, des charges nettement plus élevées, à savoir jusqu’à 50 % de plus que les vis à tête fraisée de même diamètre. En même temps, elle réduit sensiblement le nombre de points de fixation nécessaires », précise le fabricant.

En outre, la pointe nervurée Heco-Topix promet de réduire l’effet de fissuration lors du vissage et de permettre un vissage rapide sans avant-trou ni noyure préalable, quel que soit le type de bois (bois tendre de construction, bois dur précieux, etc.).

La vis à tête ronde large Heco-Topix est disponible avec filet entier et filet partiel, dans une longueur de 40 à 300 mm pour le diamètre 6 mm, et de 80 à 400 mm pour les diamètres 8 mm et 10 mm. Elle est dotée de l’agrément technique européen (ATE11/0284) et est certifiée SKH. Ces deux homologations garantissent une qualité sous contrôle permanent.