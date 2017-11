Folles lianes

Entre micro-architecture artistique et agriculture urbaine, le projet hybride de Topager et Mattia Paco Rizzi s’invite sur un immeuble de 4 étages, sur la commune de Levallois-Perret. Découverte de cette performance, à la fois esthétique et utilitaire.

Sur le toit d’un immeuble parisien poussent d’étranges lianes. Artistiques. Folles. Expression d’une fusion de l’art avec l’agriculture, le concept a été imaginé par Topager et Mattia Paco Rizzi et mis en œuvre en mai dernier pour Keys Asset Management.

L’ensemble du projet est réalisé en bois de Douglas. Les bacs de plantation ont été travaillés avec la méthode japonaise Shou-Sugi-Ban (bois brûlé). Cette technique ancestrale de traitement du bois répond autant au parti pris esthétique d’une installation aux couleurs contrastées (noir/orange) qu’à la contrainte technique de la durabilité du bois et donc de la structure entière (résistance à l’eau, aux U.V et à la vie biologique du substrat).

Art et Agriculture, se matérialisent par deux lignes brisées qui composent la trame du projet : la ligne de structures en bois et la ligne de bacs de plantation. Ces deux lignes s’entrecroisent et sont connectées par un réseau de câbles en acier inox qui sont le support pour la culture du houblon pour la production de bière artisanale.

Cette configuration permet également à la structure portante de s’élever en hauteur, hauteur nécessaire au développement des plantes, et d’être ancrée au sol sans fixation directe. En effet, ces câbles font ainsi office d’haubanage des portiques, lestés par les bacs de plantations.

Le long de ses 41 mètres linéaires, la réalisation est caractérisée par une densité progressive des planches de bois, qui se termine par une folie artistique, point d’orgue du projet, visible depuis la voie publique.

Les houblons utilisés sont de 20 variétés différentes et sont alternés avec des plantes qui servent à aromatiser la bière artisanale.