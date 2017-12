Grand Prix Simi : découvrez les projets immobiliers récompensés

À l’occasion de la 16e édition du SIMI, salon de l’industrie immobilière, des projets immobiliers ont été récompensés du Grand Prix Simi dans six catégories. Un Prix Junior de l’immobilier a également été attribué. Découvrez le palmarès.

Cette année, 30 projets ont concouru pour ces Grands Prix SIMI, présidés par Alain Béchade, professeur émérite du CNAM (Conservatoire national des arts et métiers) avec le concours des Directeurs immobilier de Naval Group ; Orange ; Bolloré Transport et Logistics, Thalès et Vente Privée ; le Directeur développement durable et de l’Innovation de Groupama Immobilier et le Directeur général de Careit.

Six projets immobiliers ont été récompensés, le 8 décembre dernier à Paris, à l’occasion de la 16e édition du Simi. Voici le palmarès, par catégories :

– Catégorie immeuble de bureaux neuf + 5 000 m² : Linux (Limonest – 69), présenté par DCB international.

– Catégorie immeuble de bureaux neuf + 50 000m2 : Les Dunes (Fontenay-sous-Bois – 94), présenté par la Société Générale.

– Catégorie immobilier logistique : Logone (Moissy – Cramayel – 77), présenté par PRD. elle récompense un immeuble neuf ou rénové, situé en France, livré et exploitable entre entre le 30 septembre 2016 et le 30 septembre 2017.

– Catégorie immeuble de bureaux rénové ou réaménagement immeuble de bureaux rénové ou réaménagement particulièrement innovant : Quai Ouest (Boulogne-Billancourt – 92), présenté par Emerige.

Elle récompense un immeuble rénové de bureaux ou une opération de réaménagement intérieur de plus de 5 000 m², situé en france, livré entre le 30 septembre 2016 et le 30 septembre 2017.

– Catégorie Immeuble mixte : Airbus Helicopters Paris – Le Bourget (Dugny – 93), présenté par Kardham Cardete Huet Architecture.

Elle récompense un immeuble mixte (activités, recherche et développement, industriel), neuf ou rénové, de plus de 3000 m², situé en France, livré entre le 30 septembre 2016 et le 30 septembre 2017.

– Catégorie immeuble de services : The Camp (Aix-en-provence – 13), présenté par Redman.

Elle récompense un immeuble de services (hôtellerie, résidence de services, médico-sociale ou sanitaire ou commerces), neuf ou rénové, situé en France, livré entre le 30 septembre 2016 et le 30 septembre 2017.

Le Prix Junior de l’immobilier a quant à lui était attribué à Corentin Le Faucheur, actuellement en master MEPI (Maintenance et Exploitation des Patrimoines Immobiliers) de l’ École d’ingénieurs de l’Université d’Angers (ISTIA).

Ce prix récompense le mémoire d’un étudiant en fin de cycle de formation supérieure qui porte un regard prospectif et novateur sur l’industrie immobilière tertiaire et la construction de la ville.

L’étudiant lauréat a présenté son mémoire sur l’ « Élaboration d’une prestation de services permettant le réemploi et la redistribution de composants du bâtiment en exploitation », qui mène à la création d’un nouveau métier : le re-use management.

Photo de Une : Lauréat Categorie logistique PRD LogOne.