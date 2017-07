Green Solutions Awards : 19 pays participent !

Pour l’édition 2017 des Green Solutions Awards, lancée en mars dernier par Construction 21, 19 pays ont déjà confirmé leur participation.

L’initiative vise à diffuser les solutions innovantes, afin de construire de façon toujours plus durable. Le concours international de bâtiments, quartiers et infrastructures durables, organisé avec le soutien de l’ADEME et de la Global Alliance for Buildings & Construction, compte déjà 150 participants. 118 bâtiments, 11 quartiers et 21 infrastructures sont ainsi en lice pour décrocher le prix.

La France n’est pas en reste en termes de propositions de bâtiments durables, puisqu’elle représente à elle seule la moitié des projets présentés, avec 59 bâtiments, 6 quartiers et 14 infrastructures en concours. Trois catégories sont plus particulièrement représentées : Bas Carbone, Énergie & Climats tempérés et Énergie & Climats chauds, avec respectivement 17, 16 et 14 études de cas de métropole et d’outre-mer.

D’autres pays sont aussi en compétition, notamment ceux couverts par le réseau Construction 21, situés en Europe, Afrique du nord et Chine. Mais pas seulement : les États-Unis, le Brésil, la Tanzanie, les Émirats Arabes Unis, la Croatie, l’Autriche ou encore le Sénégal présentent également leurs projets.

Depuis le 20 juin, les internautes sont invités à participer et à « liker » leurs projets préférés. Un jury de professionnels annoncera les gagnants pour chaque pays, en septembre prochain. Les projets lauréats dans la catégorie «Bâtiments» bénéficieront ensuite d’une campagne de communication, puis d’une exposition lors du salon Batimat à Villepinte, en novembre. Une cérémonie officielle de remise des prix sera par ailleurs organisée lors du World Climate Solutions COP 23, à Bonn, en Allemagne.

Texte : Claire Thibault – Photo : Construction21