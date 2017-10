Green Solutions Awards : 59 champions nationaux en lice

150 réalisations ont concouru cette année, dont 118 bâtiments et 19 pays étaient représentés. A l’issue des sélections nationales, dans chaque pays, 59 champions sont qualifiés pour la finale internationale.

Deux jurys d’experts internationaux vont devoir départager les gagnants de chaque catégorie, d’un côté pour les bâtiments, de l’autre pour les quartiers et les infrastructures.

De la grande variété des candidatures émergent cependant des tendances à souligner. Les bâtiments prennent résolument le chemin du bas carbone, avec des solutions innovantes ou traditionnelles pour limiter leur empreinte CO2.

Côté infrastructures, le virage vers des énergies propres et des villes plus économes en énergie est flagrant (éclairage intelligent, production EnR, smartgrids…).

Enfin, côté quartiers, la vision de la ville durable évolue, elle n’est plus seulement technique, elle s’humanise pour intégrer les habitants et la vie.

Les lauréats de cette édition seront annoncés le 15 novembre à la Galerie by WE à Bonn, lors de la COP23, , organisée par World Efficiency Solutions en association avec World Climate Summit.

Les vainqueurs de ce concours durable seront reconnus à l’échelle internationale et bénéficieront d’une visibilité exceptionnelle. Chaque gagnant se verra offrir une vidéo largement diffusée sur le web et les réseaux sociaux.

Construction21 sera présent sur deux événements majeurs de la profession pour mettre en valeur un certain nombre de candidats finalistes. Tout d’abord, du 6 au 9 novembre, à Batimat, grand salon international de l’industrie du bâtiment : les intervenants de certains projets finalistes auront l’occasion de présenter leurs réalisations et de répondre aux questions des visiteurs lors d’ateliers ou plateaux TV animés par Bati-Journal.tv. Ensuite, à World Efficiency Solutions – le rendez-vous international de l’économie sobre en ressources et carbone – du 12 au 14 décembre, seront mis en avant des quartiers et infrastructures distingués par les jurys du concours.