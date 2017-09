Green Solutions Awards : les champions de chaque pays dévoilés !

150 réalisations ont concouru cette année, dont 118 bâtiments et 19 pays étaient représentés. A l’issue des sélections nationales, dans chaque pays, 59 champions sont qualifiés pour la finale internationale. Voici les projets en compétition.

Deux jurys d’experts internationaux vont devoir départager les gagnants de chaque catégorie, d’un côté pour les bâtiments, de l’autre pour les quartiers et les infrastructures.

Catégorie Grand Prix Quartiers

– Écovillage des Noés Val-de-Reuil, France

– Réhabilitation de la Cité du Centenaire Montignies-sur-Sambre, Belgique

– Financial Town of Tianjin Dongli Lake Hot Spring Tourism Resort Tianjin, Chine

– Éco-Cité Zenata Casablanca, Maroc

– Virtual City of Zero Energy House Tomiya, Japon

– Regeneración urbana en barrio Les Roquetes Barcelone, Espagne (Prix Public)

– Jardins de Baseilles Erpent, Belgique (Prix Public)

– Campus LyonTech la Doua Villeurbanne, France (Prix Public)

Catégorie Grand Prix Infrastructures

– IssyGrid Issy-les-Moulineaux, France

– Serres de séchage et valorisation des boues de station d’épuration Wasmuël, Belgique

– Chenjia Town Energy Management Center Shanghai, Chine

– Filtering Gardens® for wastewater and rainwater Rio de Janeiro, Brésil

– Shared Space Bertrange Bertrange, Luxembourg

– Thassalia Marseille, France

– Centrale photovoltaïque de Cestas Cestas, France (Prix public)

– Éclairage intelligent @Wavre Wavre, Belgique (Prix public)

– Solar Microgrid Power for Rural School Electrification Mpwapwa, Tanzanie (Prix public)

Grand Prix Bâtiment – Catégorie Construction durable

– Lycée international de l’Est Parisien Noisy-Le-Grand, France

– Post-Disaster Reconstruction of research center for Giant Panda Abe Tiebetan, Chine

– Sol House Taghazout Bay Agadir, Maroc

– Wooden apartment building in Steinfort Steinfort, Luxembourg

– #29soto Pamplone, Espagne (Prix Public)

– BSolutions Gembloux, Belgique (Prix Public)

– Studentenwohnheim 42! Die Antwort auf alle Fragen Bonn, Allemagne (Prix Public)

Grand Prix Bâtiment – Catégorie Rénovation durable

– 55 Amsterdam Paris, France

– Can Portabella District Casal Barcelone, Espagne

– Projet 55 Mons, Belgique

– Retrofit of Hongqiao International Airport Shanghai, Chine

Grand Prix Bâtiment – Catégorie Énergie & Climats Tempérés

– ENSM École maritime du Havre Le Havre, France

– Proyecto de rehabilitación de una alquería Valence, Espagne

– BSolutions Isnes-Gembloux, Belgique (Prix Public)

– ARTS Group Design & Research Center Suzhou, Chine

– Humanitas University Campus Milan, Italie

– Null-Emissions-Green Building Kirstein & Sauer Bielefeld, Allemagne

– Biodiversum à Remerschen Remerschen, Luxembourg

– Courcellor1 Courbevoie, France (Prix Public)

– Villa di Gioia Bisceglie, Italie (Prix Public)

Grand Prix Bâtiment – Catégorie Smart Buildings

– Ampère E+ Courbevoie, France

– La Vil·la Urània : complejo de equipamientos públicos Barcelone, Espagne

– Office building of Dongguan Eco-Park Holding CO, LTD Dongguan, Chine

– Residence Borgo MeschioVittorio Veneto (TV) Vittorio Veneto , Italie

– oKsigen et eKinox 1 Luxembourg, Luxembourg (Prix Public)

Grand Prix Bâtiment – Catégorie Santé & Confort

– Rénovation Ferme Neuilly l’évêque, France

– Oficina de Triodos Bank en Málaga Malaga, Espagne

– HUGE – Maison et petit bureau Messancy, Belgique

– CNPC Headquarters Pékin, Chine

– Sol Taghazout Bay Agadir, Maroc

– Casa Hi-Low Shop Grisciano di Accumoli, Italie

– Brock Environmental Center Virginia Beach, États-Unis

– Bâtiment administratif IAK Luxembourg, Luxembourg

– WuXi Experimental Kindergarden Wuxi City, Chine

Grand Prix Bâtiment – Catégorie Énergie & Climats chauds

– Groupe Scolaire de Bois d’Olives Saint-Pierre de la Réunion, France

– Teaching and research complex of traditional Chinese medicine Guangdong, Chine

– Mohammed bin Rashid Space Centre Dubai, Émirats Arabes Unis (Prix Public)

– IME YÉPI KAZ Remire Montjoly, France

Grand Prix Bâtiment – Catégorie Bas carbone

– Bureaux modulables ZAC du pressoir Le Havre, France

– Life reusing Posidonia: 14 Public Housing rental Formentera, Espagne

– The Green E-Park IBR Shanghai, Chine

– Les Faubourgs d’Anfa Casablanca, Maroc (Prix Public)

– Residenza « Casa Cesti » – Edificio nZERB-Oleggio (NO) Oleggio, Italie

– Maison des Yvelines – Voûte nubienne Ourossogui, Sénégal

Les vainqueurs de ce concours durable seront reconnus à l’échelle internationale et bénéficieront d’une visibilité exceptionnelle. Chaque gagnant se verra offrir une vidéo largement diffusée sur le web et les réseaux sociaux.