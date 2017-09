Green Solutions Awards : rendez-vous en novembre à Bonn

Alors que les 12 lauréats français viennent tout juste d’être annoncés le 7 septembre dernier, la seconde phase du concours est officiellement lancée. Les lauréats concourent au niveau international face aux vainqueurs des autres pays, avec une remise des prix lors de la COP 23, le 15 novembre à Bonn.

Organisé par le réseau Construction 21, avec le soutien de l’Ademe et de la Global Alliance for Building & Construction (GABC), le concours se déploie à l’international. L’objectif est de promouvoir, à travers le monde, des réalisations exemplaires – bâtiments, quartiers et infrastructures – qui contribuent à limiter le réchauffement climatique en-dessous de 2°C.

Comme lors de l’édition nationale, les jurés au profil international, répartis en 2 jurys, devront se concerter pour aboutir à une décision consensuelle.

Les résultats seront annoncés le 15 novembre sur l’évènement LA GALERIE by WE, organisé à Bonn à l’occasion de la COP23.

En plus d’une belle reconnaissance et de la visibilité liée au concours, les gagnants se verront offrir une vidéo mettant en avant leurs réalisations. Celle-ci sera diffusée sur internet et les réseaux sociaux.

En 2017, certains finalistes se verront aussi proposer un espace de parole lors de conférences ou plateaux TV dédiés sur deux grands salons de la profession : Batimat (6-10 novembre) et World Efficiency (12-14 décembre).

Plus d’informations : www.construction21.org