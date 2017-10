Groupe Berkem : le pôle Formulation devient Adkalis

Industriel de la chimie, le groupe aquitain Berkem est spécialisé dans la formulation et la commercialisation de produits de traitement et de protection du bois. Afin de soutenir son activité, le groupe a décidé de fusionner son pôle Formulation et de le rebaptiser Adkalis.

Prenez « Ad », préfixe latin induisant la synergie, l’émulation ; « Kali » pour souligner la qualité des services et des solutions formulées et un « S » pour symboliser l’aspect pluriel des marchés cibles et des solutions formulées, et vous obtenez le nouveau nom du pôle Formulation de Berkem.

Derrière ce nouveau nom se cachent les entités historiques du groupe : Sarpap & Cecil Industries, S & C Construction, Cecil Industrie et Xylophene Industrie. Le rachat de cette entreprise début 2017, spécialiste des solutions pour le traitement du bois a aussi motivé cette fusion. « Changer de nom n’est pas un acte anodin, c’est un moment clé et mûrement réfléchi », a indiqué Claude Genty, Directeur général du groupe Berkem. Ce changement accompagne « un nouveau virage en termes d’innovations et d’offre produits, pour soutenir notre stratégie et moderniser notre image », a-t-il précisé.

Avec Adkalis, l’industriel réunit sous une même bannière six marques phares : Axil, Sarpap, Thermifilm, Termiprotect, Xilix et Xylophene Industrie.

Fort d’une expérience de 50 ans, le groupe Berkem compte 230 collaborateurs, 13 agences de distribution, 2 laboratoires R&D et 3 sites industriels. Il se positionne aujourd’hui parmi les 5 acteurs majeurs de fourniture de solutions de préservation des bois en Europe.

L’entreprise développe et commercialise des solutions innovantes pour améliorer la performance des matériaux notamment en bois. Elle s’adresse aux industriels de la 1ère et 2ème transformation du bois (scieurs, charpentiers, fabricants de bardages, de panneaux, menuisiers…) et aux professionnels de la construction et de l’entretien-rénovation (applicateurs de produits de traitement après construction, artisans, négoces, distributeurs).

Photo : © Adkalis