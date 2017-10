Habitat et Innovation à Lyon

La salon Viving Lyon se tiendra du 12 au 15 octobre à Eurexpo. Dédié à l’habitat et à l’innovation, le salon est un lieu d’inspiration pour tous les projets de la maison : jardin, ameublement, rénovation, construction, décoration. Plus de 150 exposants seront présents sur l’événement, dont une trentaine de professionnels de la construction. Ossature bois, maison traditionnelle, évolutive ou passive, il y en aura pour tous les budgets et tous les goûts. L’objectif de cette édition 2017, faire la part belle aux nouveaux matériaux, aux nouvelles façons de créer et aux dernières tendances !

Plus d’informations : lyon.viving.fr