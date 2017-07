Hase présente sa nouvelle collection

Hase, le fabricant de poêle à bois allemand a annoncé le lancement de trois nouveaux modèles ainsi qu’un modèle en céramique en édition limitée. Le constructeur allemand met le design et les performances au cœur de la conception de chacune de ces créations.

Même si les températures ne s’y prêtent pas vraiment, Hase, fabricant de poêles à bois annonce la sortie de trois nouveaux modèles, Elvas, Lisboa et le Sendal 110. Ces trois modèles sont aux exigences du label flamme verte. Les trois poêles ont reçus la classification flamme verte 7, leurs rendements énergétiques sont supérieurs à 75% de chaleur restituée, leurs émissions de CO2 sont inférieurs à 0,12%. Le modèle Lima est lui repensé et se voit habillé d’une nouvelle céramique. Cette céramique est faites main et est disponible en trois coloris.

Texte: Pierre Barbet – Image: Hase