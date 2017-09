Heco fait un geste pour la reconstruction au Népal

Suite aux tremblements de terre qui se sont déroulés en avril et mai 2015 au Népal, l’association allemande « Grünhelme e.V. » (casques verts) a envoyé une équipe de charpentiers, menuisiers et architectes pour aider à reconstruire. Le fabricant Heco a lui aussi fait un geste.

Les casques verts sont intervenus dans les villages de Pauwa et Phulpingkot, situés à deux ou trois heures de bus de Katmandou, la capitale du Népal.

Plutôt que de simplement reconstruire les maisons effondrées, les professionnels ont préféré montrer et apprendre aux villageois et aux artisans locaux comment construire leurs maisons eux-mêmes de manière autonome pour qu’elles soient sécurisées en cas de séisme. Ils ont pour cela construit des maisons de plain-pied avec des fondations en béton, une armature en béton armé et des murs doubles en briques de terre cuite. Pour la charpente de toiture, ils ont utilisé des fermes destinées à supporter la couverture de tôle ondulée.

Afin de pouvoir utiliser plusieurs fois les planches de coffrage, les chefs de projet décidèrent de les fixer avec des vis. Cette méthode avait l’avantage, contrairement à la solution clouée, de permettre de démonter les coffrages très facilement et de les transporter sans problème sur le terrain suivant, ce qui économisait du matériel et réduisait les coûts.

La procédure nécessitait des vis de qualité qui pouvaient encore se visser facilement même après plusieurs utilisations et dont l’empreinte résistait à un usage répété.

Les éléments de fixation furent fournis gratuitement par HECO, le spécialiste des vis de Schramberg (Allemagne), qui livra des vis partiellement filetées HECO-TOPIX de différentes tailles.

Au total, 85 maisons ont été construits par les casques verts dans les deux villages.