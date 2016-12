Actualités, Articles, Entreprises, Produits Heco-Schrauben au salon BAU 2017 de Munich 20 décembre 2016

Le salon BAU 2017 qui se tiendra à Munich du 16 au 21 janvier 2017

Le spécialiste allemand des vis pour professionnels y présentera ses nouveautés aussi bien dans le domaine de la technique de chevillage que de la construction bois.

Fort de sa présence, l’entreprise mettra en évidence les avantages de sa nouvelle génération de vis d’ancrage MULTI-MONTI®-plus. Avec sa variante à filet total et sa conception technique optimisée, cette ligne de produits offre une capacité portante nettement supérieure et donc une plus grande sécurité pour de nombreuses applications.

L’autre thème majeur présenté à l’occasion du salon portera sur la gamme destinée aux constructions en bois avec les gammes de vis HECO-TOPIX® et HECO-UNIX® confirmées désormais par l’attribution de leur récente évaluation technique européenne (ATE) et apportant toute une série d’optimisations au niveau forme et technique d’application, avec, par exemple, une amélioration des paramètres de résistance et des valeurs d’extraction permettant d’obtenir une augmentation considérable des charges jusqu’à 50 %.

Plus d’infos sur www.heco-schrauben.fr.

La société HECO-Schrauben GmbH & Co. KG dont le siège est situé à Schramberg en Forêt-Noire, est l’un des principaux fabricants allemands de systèmes de vissage et de fixation pour l’usinage du bois, la construction en béton et en métal et pour les fixations de charges lourdes. La société emploie actuellement 280 collaborateurs et dispose d’une surface de production de 20 000 m2. Le volume de production annuel de HECO avoisine les 1,5 milliards de vis, ce qui correspond à une distance de 64.000 km ou à un tour et demi de la Terre. L’entreprise familiale est animée de valeurs comme la richesse des idées, la fiabilité et le sens de la qualité. Un fort engagement, un désir d’innovation et un travail en équipe sont ancrés dans la philosophie d’entreprise de HECO.