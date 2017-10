Le Hors-Série 35 est en Kiosque – Novembre, Décembre 2017 et Janvier 2018

Au sommaire de ce numéro : Dossiers la construction bois de A à Z : CONSTRUCTION BOIS EN Détails Revêtements de Façade, ISOLATION : Méthodes & produits, ENTRETIEN DU BOIS, TERRASSES, FONDATIONS, CHARPENTES ET FIXATIONS, CHAUFFAGE AU BOIS…



Une information de qualité



La construction bois, bien qu’en plein essor, reste souvent méconnue du plus grand nombre, restant accroché à des a priori par manque d’informations claires. Même si le marché des maisons bois a presque triplé durant les quinze dernières années, les 9 % que représente ce marché restent peu significatifs face à la construction dite « traditionnelle ». On eut pu penser qu’après le Grenelle de l’environnement en 2009 puis la mise en action de la RT 2012 et la volonté gouvernementale de réduire les émissions de gaz à effet de serre ( conformément aux accords de Paris ) et de favoriser un matériau sain, durable, et abondant sur notre territoire, qu’en 2017, la construction bois connaîtrait une place plus importante dans le choix par le grand public, du système constructif de sa maison. Alors que depuis 14 ans, je m’efforce, comme d’autres confrères, de faire connaître les avantages et la qualité des constructions bois, j’observe que nous ne sommes que trop rarement suivis ou aidés par la filière bois en matière d’information et de communication. Et même si certains a priori ont disparu, d’autres ont la dent dure. Ainsi dans ce hors-série, je vous propose un ensemble de dossiers thématiques informatifs dédiés à la construction d’une maison en bois. Des fondations à la toiture en passant par le rôle des professionnels, l’isolation ou le bardage, vous retrouverez dans ce numéro les informations nécessaires pour choisir le système constructif qui convient le mieux à votre future maison.

Maxime Kouyoumdjian-Simonin

Fondateur – Rédacteur en chef

