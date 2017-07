Le Hors-Série 34 est en Kiosque – Juin – Juillet – Août – Septembre 2017

ÉDITORIAL :

Il semblerait que la construction bois arrive à un tournant de sa longue vie. En effet, au début des années 2000, la maison bois s’est démocratisée pour s’ouvrir vers un grand public soucieux de vivre différemment et donc de construire différemment. La création d’Architecture Bois témoigne d’ailleurs de cet engouement. L’autre tournant notable arrive au moment du Grenelle de l’Environnement, avec la prise de conscience écologique et la lutte contre le changement climatique. C’est notamment à partir de ces engagements que naît la RT 2012 afin de rendre les bâtiments plus économes dans leur consommation énergétique et ainsi contribuer à baisser les émissions de gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique. Le bois retrouve alors ses lettres de noblesse et crie au grand public tous ses avantages. Sa capacité de mise en œuvre rapide, en passant par son pouvoir isolant naturel et sa résistance, font du bois devient un matériau que l’on ne regarde plus avec méfiance mais avec une curiosité positive. Arrive maintenant le prochain virage que s’apprête à prendre la construction bois avec l’intégration dans les villes de bâtiments bois de grande hauteur. Depuis quelques années, il n’était pas rare d’observer des extensions, agrandissements et surélévations. Désormais ce sont des immeubles en structure bois que nos villes réclament. Des appels à projets sont lancés dans 24 villes en France. On observe les exemples internationaux. Promoteurs, industriels, fabricants s’allient pour ramener de la nature dans nos villes, considérer la ressource locale dont la France est largement dotée, et veiller au confort de vie des habitants. L’urbanisme n’est plus alors une affaire de matériaux mais de bon sens. Ce hors-série résume succinctement les différentes formes et styles que revêt la maison bois. Contemporaine ou classique, clefs en main ou en auto-construction, bardage bois, composite ou crépi, la maison bois est riche de ses différences puisqu’elle s’accorde à vous ressembler.

Je vous souhaite une bonne lecture avant de vous retrouver pour notre numéro du mois d’août sur les maisons à 100 000 €.

Maxime Kouyoumdjian-Simonin

Fondateur – Rédacteur en chef

