Que la lumière soit !

Réalisée à Pessac, en Gironde, cette extension en bois a été imaginée par l’architecte Cendrine Deville Jacquot, qui a déjà plusieurs projets de ce type à son actif. Proposer un élément architectural fort, jouer sur la réinterprétation contemporaine des ouvertures, confronter les matériaux et les couleurs, tels étaient les mots d’ordre du projet.

Réaliser un projet qui associe à la fois l’existant et l’extension pour obtenir un résultat cohérent, a été

le challenge principal de ces importants travaux. L’extension en bois se veut résolument contemporaine, dans les volumes, les matériaux et les coloris.

Les maîtres mots sont la transparence et la luminosité. Chargé d’augmenter l’espace à vivre familial et de rendre

plus fonctionnel les pièces à vivre de la maison, le projet d’extension en bois s’accroche sur deux des côtés de la

maison. L’agrandissement et la rénovation prévoient la création d’une cave en sous-sol, d’un garage au rez-de-chaussée, d’une cuisine et d’une salle à manger avec terrasse extérieure à l’étage. De grands panneaux de verre permettent la pénétration de la lumière et les volumes des pièces accentuent cet effet de clarté à l’intérieur de la maison.

Recouverte d’un bardage horizontal en Red Cedar, l’extension finie par s’enrouler autour de la maison d’origine pour y former les nouvelles pièces à vivre. Les pièces existantes ont quant à elles été réaménagées pour pouvoir s’accommoder à la disposition de la maison dans son ensemble.

Pour lier la maison à cette extension, un balcon extérieur vient s’aligner, côté sud, le long des fenêtres des chambres.

Ce balcon permet une circulation extérieure simplifiée. Les volumes simples de l’extension mettent en valeur le caractère affirmé de la maison d’origine, sans pour autant la dénaturer. Basés sur un plan ouvert, les espaces de jour nouvellement créés, apportent une convivialité renouvelée. L’architecte Cendrine Deville a dû jouer de son talent pour parvenir à accorder la maison et l’extension en bois, en apparence différentes, mais qui une fois assemblée, offrent un ensemble cohérent empreint d’une architecture moderne qui attire les regards.

Fiche technique

Architecte : Cendrine Deville Jacquot

Localisation : Pessac (Gironde)

Année de construction : 2010

Surface habitable de l’extension : 73 m2

Système constructif : Sapin traité

Prix : NC

Isolation : Dalle : polystyrène 80 mm – Mur : laine

de bois semi-rigide140 mm + 45 mm laine

de roche – Toit : laine de bois 140 mm +

100 mm polystyrène sur l’extérieur

Revêtement : Bardage en Red Cedar

Chauffage : Chaudière gaz