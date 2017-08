Terrasse illuminée

Cette extension en sapin du nord au bardage pré-peint, redonne une nouvelle vie à cette maison située sur la presqu’île de Le Relecq-Kerhuon, sur les côtes Brestoises. Une modernité et un design qui s’accordent parfaitement avec l’atmosphère pittoresque et marin de la Bretagne.

Le projet de cette extension en bois a été réalisé par l’entreprise Extenbois, spécialisée dans la mise en oeuvre de projets d’agrandissements dans la région Bretonne. La base du projet repose sur la volonté des propriétaires d’agrandir l’espace à vivre et de moderniser cette maison traditionnelle de la région en lui apportant lumière et confort.

L’objectif des travaux était avant tout d’augmenter considérablement la surface habitable et de remanier l’intérieur dans un esprit » loft « , tout en préservant une certaine sobriété. L’extension 137 m² a permis de doubler la surface à vivre.

La mauvaise exposition et l’étroitesse des pièces de la maison originelle rendant la luminosité très

pauvre, l’architecte s’est chargé de faire entrer un maximum de lumière par le biais de grandes baies vitrées et accentue et en choisissant des couleurs claires pour les murs de l’extension.

Grâce au système de plancher chauffant alimenté par une pompe à chaleur, les habitants bénéficient également d’un confort amélioré.« Le plus difficile dans ce projet a été de réussir à maintenir un équilibre stable entre les deux styles que représentent la maison d’origine et l’extension », confie Madjide Azzoug le designer en charge du projet. L’extension a donc permis de former un ensemble cohérent de tradition et de nouveauté.

Le tout s’agrémente d’une grande terrasse en partie couverte par l’étage de l’extension soutenue par deux grands

poteaux. Esthétique et élégante, cette terrasse couverte complète l’extension.

Cette dernière apporte un agrandissement plus que bienvenu à cette maison traditionnelle bretonne.

Fiche technique

Designer : Madjide Azzoug

Constructeur : Extenbois

Localisation : Le Relecq-Kehruon (29)

Année de construction : 2014

Surface habitable de l’extension : 137 m2

Système constructif : Ossature bois en sapin du nord

Prix : NC

Isolation : Dalle : Mousse de polyuréthane de 80 mm – Murs :

laine minérale de 145 + 60 mm – Toit : laine minérale 300 mm –

Cloison : laine minérale de 45 mm

Énergie renouvelable : Pompe à chaleur

Revêtement : Pin de couleur fabrication usine

Chauffage : Pompe à chaleur / Plancher Chauffant