Duo coloré

C’est dans le Finistère, dans le village côtier de Portsall qu’ont été réalisées ces extensions en bois.

Entourant la maison, elles apportent un contraste intéressant au niveau de couleurs. Le mélange de laclarté de la facade d’origine et de l’aspect brun de ce bardage Werzalit® propose un résultat captivant.

Cette maison du village de Portsall dans le Finistère et ses deux extensions en bois de plain-pied avec terrasse sont

l’oeuvre de l’entreprise bretonne Extenbois. Grâce à ces deux extensions positionnées de chaque côté de la maison d’origine, cette extension en ossature bois permet d’augmenter la surface habitable de 87 m².

Le plancher chauffant alimenté par la pompe à a chaleur, couplé à une isolation en laine minérale offre un confort non négligeable aux habitant de la maison. Les différentes couleurs exposées à la fois sur les murs existants et sur ceux des extensions proposent un contraste saisissant et un aspect final très esthétique.

Le mariage des extensions et de l’habitation d’origine donne un résultat final attrayant empreint de modernité et de design.

Fiche technique :

Constructeur : Extenbois

Architecte : Phillipe Grall

Localisation : Finistère (29)

Année de construction : 2011

Surface habitable de l’extension : 87 m2

Système constructif : Ossature bois en sapin du nord

Prix : NC

Isolation : Dalle : Mousse de polyuréthane de 80mm – Mur :

laine minérale de 145 + 60 mm – Toit : laine minérale 300 mm ;

cloison : laine minérale de 45 mm

Revêtement : Bardage Werzalit® couleur bois

Chauffage : Pompe à chaleur / plancher chauffant