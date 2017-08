C’est dans un cadre naturellement séduisant de la campagne belge que ce projet de construction en bois a vu le jour. Une réalisation moderne qui redonne vie à une bâtisse vieillissante, par son architecture et son esthétisme.

A l’origine de cette maison, il y a un paysage. Un terrain vallonné implanté en bordure de forêt qui abritait une ancienne maison à laquelle furent ajoutées des extensions. Après débat, il a été décidé de préserver ce logis de style rural qui a servi de logement pendant les travaux. L’architecte a choisi de construire cette extension en la reliant à l’ancien par une aile de circulation vitrée, faisant également office d’entrée pour les deux ailes d’habitation.

L’ancienne demeure devant laquelle a été aménagé un petit jardin, accueille désormais les amis. Pour cet agrandissement, Michel Vanden Eynde a opté pour une architecture traditionnelle dont la volumétrie

évoque celle d’une grange. L’extension en bois est implantée parallèlement à l’existant, tout en restant en retrait

afin de conserver l’ensoleillement de la maison d’origine. La nouvelle construction ressemble à l’ancienne au

niveau de sa structure. Elle bénéficie en revanche d’un style beaucoup plus contemporain. Entièrement bâtie en

ossature en bois, cette construction de 290 m² est revêtue d’un bardage horizontal en Red Cedar. Les deux ailes

sortantes du quadrilatère accueillent le salon et la salle à manger ; des pièces entièrement vitrés. Ces deux ailes

vitrées sont recouvertes d’une toiture plate, dont l’une reçoit une terrasse.

La toiture à versants est composée de bardeaux de bois et offre une unité de matériaux et de couleurs qui apporte

un cachet supplémentaire. Cela lui permet de se distinguer des habitations traditionnelles. Le terrain accueille également une piscine entourée par un recouvrement en bois identique à celui utilisé pour la maison.

Cette dernière s’ouvre à la lumière autant qu’au paysage qui s’apprécie depuis toutes le pièces. La cuisine s’ouvre, quant à elle sur l’arrière du terrain et sur la forêt voisine. Tout a été pensé dans le but de respecter l’environnement tout en profitant de ses bénéfices. L’attention portée aux moindres détails est essentielle en architecture et profite à des architectures comme celle-ci.

Fiche technique

Constructeur : Naturhome

Architecte : Michel Vanden Eynde

Localisation : Bousval (Belgique)

Année de construction : 2011-2012

Surface habitable : 290 m2

Système constructif : Ossature en bois et poteaux poutres

KVH sapin

Prix : NC

Isolation : Mur : 160 mm de cellulose Thermofloc + 60 mm de

laine de lin Magripol – Toit : 180 mm de cellulose Thermofloc et

60 mm de laine de lin Magripol

Énergie renouvelable : Pompe à chaleur

Revêtement : Bardage en Red Cedar

Chauffage : Chauffage au sol avec pompe à chaleur