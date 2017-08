Haut Perché !

Ce projet se décompose en deux parties : un rehaussement de la bâtisse d’origine et la construction d’une extension de type duplex en ossature en bois. Ce projet d’agrandissement original s’insère parfaitement entre deux immeubles. Un bel exemple d’architecture qui tient compte la densité urbaine.

Situé le long de l’une des artères principales qui mène au centreville de Liège en Belgique, ces grands travaux d’extensions ont été réalisés par l’entreprise Naturhome. Le bâtiment existant se trouve entre plusieurs immeubles abritant des appartements et des bureaux. Le gabarit de l’immeuble accueillant l’extension est de hauteur inférieure

à ceux qui l’entourent ; de l’ordre de deux à trois étages. Le projet de duplex assure ainsi l’aménagement de cet

espace vide grâce à une remise à niveau de l’immeuble d’origine. Cette solution élégante et innovante tient compte de la densification en milieu urbain. Le rehaussement du bâtiment apporte une certaine mise en valeur, tout en respectant son architecture et son style d’origine. À cela s’ajoute l’objectif de créer un logement offrant

tout le confort d’une villa en plein centre-ville. Le duplex se compose de deux plateaux de 170 m². L’architecte a

installé le duplex en retrait par rapport à la façade, accordant à l’extension une protection solaire. Ce dernier se distingue du reste de l’édifice par ces matériaux de parement : des panneaux en fibres de bois Trespa déclinés sur

deux coloris. La distribution des pièces à vivre diffère du classique. En effet, la partie contenant les chambres à coucher et les espaces sanitaires se trouve au niveau 0 de l’extension, alors que les pièces de vie telles que le salon, la salle à manger et la cuisine se retrouvent à l’étage sous la forme d’un vaste loft.

La toiture est aménagée en une grande terrasse panoramique, offrant une vue époustouflante sur la ville et ses faubourgs. L’accès s’effectue depuis la cour intérieure, installée au centre de l’étage » loft « . Cela assure l’apport de

lumière et de ventilations naturelles.

Ouvertes sur des terrasses, les larges baies vitrées équipées de stores pare-soleil automatisés, offrent un apport de

chauffage indirect en période hivernale et un apport important de lumière. Prenant en compte la situation et l’impact des travaux sur le voisinage, l’option de construire en ossature en bois s’est rapidement révélée la plus avantageuse : facilité d’accès et rapidité d’exécution grâce au pré-montage des principaux éléments en atelier.

Le système constructif, les ouvertures munies de protections solaires automatisées, l’isolation en cellulose insufflé, le système de ventilation double flux (avec récupération de chaleur) et le patio permettent ainsi au logement de répondre aux critères basse énergie.

Fiche technique

Architecte : Rudolph Stassen

Constructeur : Naturhome

Localisation : Liège (Belgique)

Année de construction : 2009

Surface habitable : 315 m2

Système constructif : Ossature en bois KLH sapin

Prix : NC

Isolation : Mur : 160 mm de cellulose Thermofloc + 60 mm de

laine de lin Magripol – Toit : 280 mm de cellulose Thermofloc

Revêtement : Panneaux en fibre de bois Trespa©

Chauffage : NC