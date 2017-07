Géométrie du bois

En partie monté sur pilotis, ce rectangle en bois présente une architecture unique. Imaginé par l’architecte Yann Ouvrieux, il présente les qualités d’une maison urbaine moderne avec l’esthétisme et l’intimité d’un environnement forestier.

Située à Sabadel Lauzes, dans le département du Lot, cette maison bois de 90 m², imaginée

par l’architecte Yann Ouvrieux et construite par l’entreprise Bois Bâtisseur Responsable, tient à

préserver le charme et les avantages du terrain qui accueille cette construction bois. Le terrain présente une faible pente vers l’ouest qui se caractérise par une dichotomie entre

la partie est, très boisée, accidentée et jonchée de roches, et la partie ouest, plus apaisée et en meilleur état.

La maison est posée sur la partie la moins accidentée et la moins arborée du terrain. Elle s’ouvre au sud, et délimite un espace intime fermé avec un mur de pierres. Parmi les désirs des propriétaires : une architecture moderne, une toiture terrasse et une faible consommation énergétique. La maison propose un style contemporain à travers ses formes tout en conservant

certaines caractéristiques des maisons vernaculaires locales.

Cette maison en ossature bois en épicéa, est construite comme un long rectangle possédant une faible hauteur. La forêt qui boise le fond du lotissement reste visible ; un plus esthétique. La bâtisse est recouverte d’un bardage en douglas qui vieillira naturellement avec les années et se fondra progressivement dans son environnement. Les grandes baies vitrées en façade sud apportent à

cette construction bois de 90 m² une lumière solaire naturelle. Un débord de toiture vient protéger les baies du soleil puissant de l’été. Posée à même le sol à l’est, la maison se décolle de la pente de la côte ouest, grâce à des pilotis. Cette implantation permet de préserver l’intimité des habitants dans la partie nuit.

L’ouverture sur l’extérieur s’effectue par le biais d’une petite terrasse qui s’étend le long des chambres, et s’agrandit en vue des pièces de vie en formant une terrasse

aménagée ; un gage de confort. Une fois à l’intérieur, l’agencement des pièces reste classique : une grande pièce de vie regroupant le salon, la salle à manger et la cuisine ouverte, et un autre volume rassemblant les espaces » nuit » tels que les chambres à coucher, le bureau et la salle de bains. La séparation entre les parties de la maison est marquée par le mur en béton. L’architecte Yann

Ouvrieux s’est concentré sur la gestion des espaces et la circulation des occupants dans la maison. La décoration tend vers la sobriété et la modernité : des couleurs claires qui retiennent la lumière et un mobilier contemporain apportant une touche design, sont les principaux atouts de cette maison. Le chauffage est assuré par une pompe à chaleur air / eau qui alimente un plancher chauffant basse température, pour le plus grand confort des habitants.

Les lignes architecturales, le design, la décoration et l’agencement offrent à cette maison des qualités indispensables pour une maison de notre époque.

Constructeur : BBR

Architecte : Yann Ouvrieux

Localisation : Lot (46)

Année de construction : 2013

Surface habitable : 90 m²

Système constructif : Ossature bois en épicéa