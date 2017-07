Un paysage recomposé

Située à Gagny, dans un quartier calme de villégiature en banlieue de Paris, cette maison BBC à ossature bois a été édifiée sur un ancien jardin pourvu de trois grands arbres résineux.

Le concept architectural fut de créer en lieu et place, un habitat contemporain tel un » nouveau paysage boisé « .

À l’instar de cette reconstitution paysagère, le projet imaginé par l’architecte Jérôme Jacqmin et construit par Batillec et Rusticasa, consiste en l’enchevêtrement de blocs agglomérés revêtus d’un bardage horizontal à faux claire-voie en Mélèze français, traité autoclave marron, naturellement

durable. Au devant des fenêtres et portes-fenêtres, des volets coulissants créés sur mesure en structure métal et pourvus d’une vêture identique, viennent parfaire l’effet sculptural minimaliste et épuré de l’ensemble.

Compte tenu de la faible largeur du terrain (10 mètres), la maison a été édifiée sur les deux limites séparatives en créant par là-même, un découpage parcellaire rigoureux : une cour d’accès avant ouverte aux regards des promeneurs et une terrasse /jardin arrière ouverte aux activités plus intimes. Cette orchestration parcellaire s’accorde également à la disposition du terrain en bande orientée nord / ouest (accès) – sud / est (jardin).

À l’intérieur, le rez-de-chaussée est dévolu aux espaces jours et l’étage aux usages nocturnes. La maison s’organise en » L » autour du garage disposé 1,30 mètre plus bas. La toiture

du volume fait ainsi office de jardinière suspendue avec sa prairie fleurie. En outre, les deux autres toitures-terrasses ont également été végétalisées afin de parfaire l’isolation thermique d’été du bâtiment par évapo-transpiration.

Quant aux murs à ossature bois (145 x 45 mm), 45 mm de laine minérale ont été ajouté aux 140 mm entre les montants afin d’accroître la résistance thermique globale et d’atteindre les indices BBC. La chaudière gaz à condensation alimente un plancher

chauffant basse température au rez-de-chaussée et des radiateurs rayonnants à eau chaude à l’étage. Un poêle à bois vient s’adjoindre au système de chauffage afin de diminuer épisodiquement les consommations d’énergie fossile et d’apporter le confort visuel et thermique d’une belle flambée.

Des apports bioclimatiques d’hiver sont également générés par les baies vitrées de la façade sud / est qui bénéficient en outre d’un auvent casquette palliant aux apports thermiques estivaux. Quant au plancher béton sur vide sanitaire du rez-de-chaussée, il offre une inertie thermique indispensable au processus climatique conclut par une ventilation hygrothermique régulant l’air ambiant.

Fiche technique

Architecte : Jérôme Jacqmin

Constructeur : Batillec et Rusticasa

Localisation : Gagny (Seine-Saint-Denis 93)

Année de construction : 2003

Surface habitable : 100 m ² ( + garage : 32 m² )

Système constructif : Ossature bois en sapin du Nord

Prix : NC

Isolation : Dalle béton : polyuréthane ( 20 mm ) / Planchers :

laine minérale ( 240 mm ) / Murs : MOB laine minérale + surisolation

minérale par l’intérieur ( 45 mm ) / Toiture ( couverture

végétalisée sédum 80 mm ) : sur-isolation polyuréthane

( 80 mm )

Énergie renouvelable : Bois énergie

Bardage : Mélèze francais 48 mm faux claire-voie

Chauffage : Plancher chauffant ( rdc ) + radiateurs rayonnants

( étage )