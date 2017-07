La maison composée

L’Alsace est une région, depuis toujours, favorable à la construction bois. Kurtz Charpentes Bois et le Cabinet d’architecture Keller ont mis en oeuvre une maison en murs massifs, une technique encore peu répandue qui disposent pourtant de nombreux atouts. Cette maison située dans un lotissement de la commune d’Alteckendorf, à 30 km au nord de Strasbourg, en est un bel exemple.

Le couple voulait une maison avec des murs bois pleins, cest-à-dire » massifs » plutôt qu’une ossature bois » introduit Claude Kurtz qui rencontre les propriétaires au Salon de l’Habitat de Strasbourg en 2010.

« C’était également pour eux l’occasion de faire connaissance avec le Cabinet d’architecture Keller de Pfaffenhoffen ». Après la visite d’une maison bois massif MHM réalisée par Charpentes Kurtz Bois / Ckbois, le couple se laisse séduire par ce système constructif qui allie performances

thermiques et environnementales à une grande liberté architecturale.



« Au début, ils avaient imaginé leur maison totalement cubique, avec des grandes baies vitrées malgré les contraintes administratives et l’impossibilité de faire une toiture terrasse.

Les murs en bois massif leurs ont permis d’insérer un cube plat » excentré » avec une charpente traditionnelle en bois. Et comme le terrain est en pente, il fallait trouver une solution pour que cela ne se ressente pas au sein de l’habitat. C’est pourquoi l’architecte a proposé une maison de 191 m² à demi-niveau pour préserver l’intimité de chacun : la partie au-dessus du garage

avec une suite parentale et la partie sur le séjour réservée aux enfants » explique le constructeur. Labélisée BBC en 2011, la maison est chauffée au moyen d’une pompe à chaleur et d’un plancher chauffant au rez-de-chaussée.

« Nous aimons être chez nous car il fait bon vivre, nous apprécions d’autant plus la température

constante. Il ne fait jamais froid et nous ne ressentons aucune sensation d’humidité » souligne le maître d’ouvrage. L’isolation en fibres de bois des murs panneaux MHM et de la charpente lamellée-collée en KVH®, renforce les performances du bois massif.

La famille profite ainsi d’une maison saine, facile à vivre avec ses grands volumes ouverts sur le jardin et la piscine, et qui consomme peu d’énergie.

Fiche Technique

Architecte : Cabinet Keller ( Jean Keller )

Constructeur : Kurtz Charpentes Bois

Localisation : Bas-Rhin ( 67 )

Année de construction : 2011

Surface habitable : 191 m2

Système constructif : Bois massif contre-cloué MHM ( Massiv

Holz Mauer )

Prix : N.C

Isolation : Plancher : isolant acoustique en laine de roche

( 240 mm ) // Murs : ITE en fibre de bois ( 100 mm ) // Toit : fibre

de bois ( 100 mm ) + laine de bois ( 100 mm )

Revêtement : Bardage en mélèze + crépi minéral

Chauffage : Pompe à chaleur Daikin air/eau