Cabane et nature

Entourée par une nature luxuriante qui fait la singularité du New Forest en Grande-Bretagne, cette cabane en bois de 120 m² se fond entièrement dans le paysage. Les architectes de PAD Studio nous présentent une réalisation atypique ouverte sur une terrasse bois et sur un bassin naturel.

Sur un terrain de 18,5 hectares, plongé au coeur du New Forest, la maison de 120 m² prend

ses aises tout en respectant la nature et en s’intégrant au paysage. Le défi majeur de cette

réalisation fut de s’adapter au terrain et à son environnement car il s’agit d’une zone de préservation qui abrite des espèces protégées. La volumétrie, la forme et l’orientation de la

maison, tout a été conçu pour minimiser l’impact sur l’environnement.

Les propriétaires désiraient une maison durable, contemporaine, intégrée dans le paysage et avec une vue dégagée sur Isle of Wight. On découvre alors une maison 100 % bois avec un revêtement en ipé naturel.

Les propriétaires et les architectes tenaient à travailler avec un maximum d’entreprises locales et

avec des matériaux durables afin de créer une réelle harmonie avec

le site. Des matériaux naturels, non toxiques et respirants ont alors été utilisés dans la construction et la décoration comme la peinture organique. Le terrain accueille deux » boîtes » en bois : la maison principal et une annexe réservée aux invités.

Les deux sont reliées par un mur en béton qui permet de protéger l’habitation du vent du nord et des nuisances sonores provenant de la route. Toujours dans une démarche

respectueuse de l’environnement et éco-responsable, les toitures plates

des deux volumes sont recouverts de végétaux. Cela permet à l’architecture de trouver parfaitement sa place dans la nature environnante.

PAD Studio a voulu créer un volume simple et de caractère qui optimise au maximum les apports solaires. L’architecture de la maison est bioclimatique avec de grandes ouvertures en façade sud quand la façade nord n’en présente aucune. Le chauffage au sol est alimenté par une pompe à chaleur et des panneaux solaires, qui fournissent également l’eau chaude sanitaire.

Tout ceci est renforcé par une isolation qualitative en laine de mouton et panneaux Celotex. Côté intérieur, la maison profite d’un ensoleillement sud qui offre une vue imprenable

sur la nature grâce aux grandes baies vitrées qui longent le séjour.

La façade du séjour est entourée de terrasses en bois qui prolongent l’espace de vie à l’extérieur pour profiter des beaux jours. Avec une décoration à la fois classique et moderne, la maison est accueillante, conviviale et chaleureuse. La cuisine ouverte sur le séjour est surélevée de deux

marches, comme la partie nuit. Les deux chambres du rez-de-chaussée disposent d’une salle de bains privative. Toujours dans une ambiance feutrée et familiale, elles offrent une vue sur l’extérieur et une grande luminosité.

Au sous-sol se trouve un salon TV ainsi qu’un bureau / bibliothèque.

Cet espace, davantage confiné, instaure une ambiance intime et reposante.

La maison a été pensée pour répondre aux besoins changeants des propriétaires, qui s’installent ici

pour passer une retraite calme, positive et en contact avec la nature.

Architecte : PAD Studio

Constructeur : HA+DB Kitichin

Localisation : New Forest, Hampshire, Angleterre

Année de construction : 2010

Surface habitable : 120 m2

Système constructif : NC