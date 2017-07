En pente douce…

Dans ce terrain en pente, cette maison moderne se caractérise à la fois par ses volumes simples et

par l’originalité de sa conception. Construite autour d’une piscine, elle fait de la complexité du terrain une force.

Le projet se définit comme une combinaison de plusieurs éléments qui se sont révélés déterminants dans sa conception : la forte inclinaison de la parcelle, l’objectif ambitieux par rapport

à la superficie du terrain et l’insertion d’une piscine en tant qu’espace de vie à part entière.

Afin de tirer le meilleur du terrain, l’architecte Hugues Tournier a eu l’idée de construire la maison sur le maximum de surface possible en faisant de la pente un atout. Les volumes en bois

ont été encastrés dans le terrain pour protéger les pièces, des vues et des nuisances venues de la rue (nord) et pour créer de larges ouvertures pour profiter du paysage et de l’ensoleillement,

côté sud. S’inscrivant en rupture avec le tissu architectural des alentours, composé de villas

aux lignes complexes, le style proposé ici est simple et lisible tout en étant moderne et esthétique.

La construction s’organise autour de la piscine. Elle s’implante de manière audacieuse en position centrale, au sein d’un bloc de béton, servant de support d’accueil aux deux volumes en bois contenant l’espace jour pour le plateau supérieur et l’espace nuit, sur le plateau inférieur.

Les volumes s’articulent de part et d’autre de la piscine. L’emploi de ces matériaux représente une volonté d’inscrire la maison dans son temps par une architecture contemporaine avec des volumes sobres mais aussi de se démarquer des habitations voisines. Le lien entre l’espace jour et

l’espace nuit s’opère par un escalier de grande hauteur. Une autre spécificité de cette maison bois réside dans son organisation. Flexible, évolutif et modifiable à tout moment, chaque plateau a été conçu pour pouvoir être recomposé.

Au sein du plateau supérieur, accueillant l’entrée, le séjour, la cuisine et le cellier, le garage peut être transformé en nouvelle pièce à vivre grâce aux ouvertures créées en façade.

Au niveau du plateau inférieur, composé de quatre chambres, deux salles de bains et une salle de jeux, la création de nouvelles pièces est possible en réorganisant les espaces. L’implantation de la maison sur la parcelle a été réfléchie dans le but de marquer une progression dans l’intimité des espaces de vie : plus on descend dans la parcelle, plus on accède aux parties intimes de la maison.

La terrasse en bois, installée sur la toiture de la zone nuit, prolonge l’espace jour en proposant une grande surface extérieure polyvalente destinée aux loisirs et en lien direct avec la piscine. Elle offre à la maison un espace extérieur viable permettant de pallier au caractère trop escarpé des espaces restants du terrain.

Un grand galandage permet de connecter l’espace jour à la terrasse et à la piscine. L’avancée qui abrite l’escalier reliant l’espace jour et l’espace nuit permet de créer une intimité sur la terrasse et la piscine. De conception unique, cette maison bois se distingue de ses semblables par ses lignes architecturales particulières, pleines de modernité et d’esthétisme.

Elle offre également tout le confort nécessaire à une famille.

Fiche technique

Architecte : Hugues Tournier

Lot bois : Singlard

Localisation : Aveyron (12)

Année de construction : 2015

Surface habitable : 157 m²

Système constructif : Ossature bois en épicéa

Isolation : Dalle : isolant Fibralhit 100 mm + plancher hourdis polystyrène

Knauf 180 mm + mousse projetée TOPISOL 220 mm / Murs :

laine de verre NATUROLL 032 (100 mm) + 120 mm dans le

complexe bois + doublage intérieur (isolation de type GR

en 100 mm) /Toit sur bac : laine de roche Rockacier 200 mm+

sur-plancher OSB : polyuréthane 110 mm + 500 mm + sous

bac : laine de verre de type IBR en 200 mm / Cloisons : isolation

de type GR en 50 mm

Énergie renouvelable : Bois énergie

Revêtement : Bardage en mélèze

Chauffage : Chaudière à condensation + pompe à chaleur

+ poêle bois