La maison est nichée au milieu de terres agricoles, le long du fleuve Potomac qui arrose principalement Washington, la capitale fédérale des États-Unis. Construite en 2008, cette contemporaine en bois remplace une ancienne cabane de pêche.

La maison est située sur les rives du Potomac, dans le sud du Maryland, à moins d’une heure de Washington DC où travaillent et vivent les propriétaires. À la recherche de la maison idéale depuis plusieurs années, ils découvrent au détour d’une virée à la campagne, une ancienne cabane de pêche restaurée au début des années 50 par un petit randonneur. Et même si d’importants travaux sont à prévoir, le coup de coeur est immédiat. La cabane est baptisée » Watershack « ,

littéralement la » cabane de l’eau « . Pour la rénovation, les propriétaires confient la » Watershack » aux architectes de Twenty Seven, un Studio de Washington. Ils découvrent rapidement les problèmes de structure et de moisissures de la cabane.

Le coût des travaux est très élevé. Une décision s’impose : la construction d’une nouvelle maison en bois. Le budget est serré mais le défi est lancé ! Construite en panneaux massifs, la maison dessine des formes simples.

L’architecture compacte est mise en rythme grâce au double revêtement des façades qui dicte une lecture contemporaine. Le bois restaure le lien avec l’environnement, et la terrasse vient prolonger la maison et la vie de famille vers le fleuve qui s’écoule à quelques pas. Étendues sur toute la hauteur de la façade, les grandes baies vitrées offrent un tableau humide et verdoyant sur le jardin. De l’autre côté, la partie bois converse avec les vastes terres agricoles.

Car derrière sa silhouette contemporaine, la nouvelle » Watershack » s’inspire et respecte l’architecture locale. Les lames de bardage en cèdre rappellent ainsi le revêtement typique des

granges de la région, et les piliers en béton des fondations permettent à la maison de se mettre à la hauteur des fermes voisines.

À l’intérieur, le bois subsiste à une décoration volontairement design et épurée en apportant chaleur et convivialité dans chacune des pièces.

Coupé en deux par le bloc vitré de l’entrée, le rez-de-chaussée partage l’espace entre le salon, la salle à manger et la cuisine côté Potomac, et la chambre d’amis avec sa salle de bains à l’arrière de la maison. L’étage offre quant à lui aux propriétaires, une grande chambre en mezzanine.

Intensément lumineuse, la » Watershack » esquisse le parallèle entre deux époques et deux histoires, pour l’amour d’un fleuve et pour l’amour du bois.

Fiche technique

Architecte : Studio Twenty Architecture

Localisation : Leonardtown (Maryland – États-Unis)

Année de construction : 2008

Surface habitable : 145 m²

Système constructif : Panneaux massifs

Prix : NC

Isolation : Panneaux structurels isolants

Énergie renouvelable : Pompe à chaleur par le sol

Revêtement : Bardage en cèdre et panneaux

de fibrociment

Chauffage : Pompe à chaleur