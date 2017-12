L’Office Economique Wallon du Bois, Ligne Bois et Nord Picardie Bois lancent un appel à projets pour soutenir l’innovation au sein de la filière bois. Les entreprises du nord peuvent candidater jusqu’au 15 décembre, à midi.

Baptisé « I wood innovate », l’appel à projets a pour objectif d’encourager les professionnels de la filière bois et les acteurs de la construction à concevoir et appliquer des solutions innovantes en termes de produits, de techniques et de mise en œuvre valorisant une essence régionale.

Les entreprises situées dans la région Hauts-de-France ou dans les provinces wallonnes de Hainaut, de Namur ou de Luxembourg peuvent candidater.

À l’issu de cette sélection, le projet européen ProFilWood accompagnera techniquement et financièrement les entreprises dans leurs projets en couvrant une partie des prestations qui y seraient liées.

Ces prestations peuvent être de différentes origines et porter sur toute phase constituant le projet de l’entreprise :

Au stade exploratoire (essais, calculs, analyses préliminaires, guidance technologique, mise en relation ou encore études de marché, business plan, etc.)

Au stade d’étude de faisabilité (aide à la mise en œuvre technique, rédaction de cahiers de charges, validation de procédés ou de services, prototypage, etc.)

Au stade de développement (études de cycle de vie et d’impact environnemental, conception de packaging, brevetabilité du process ou du produit, etc.)

Au stade de commercialisation (conception d’outils de promotion, aide à la valorisation et à la commercialisation, recherche de canaux de vente, mise en relation et partenariats, etc.)

La valeur de la prestation ne sera toutefois prise en charge par le projet ProFilWood qu’à hauteur maximale de 5000€ TTC.

Plus d’informations : projet ProFilWood