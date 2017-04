Isolants en polyuréthane : bientôt la pénurie ?

Le syndicat national des PolyUréthanes* vient de lancer un signal d’alerte. La hausse du coût de la matière première utilisée pour la fabrication d’isolants et des difficultés de production en Allemagne font peser le risque d’une nouvelle hausse des prix, et d’un ralentissement des unités de production françaises.

Depuis le début de l’année, les industriels du polyuréthane connaissent une crise sans précédent, liée à l’envolée des prix et à la rareté de certaines matières premières.

Le Methylene diphenyl diisocyanate (MDI) utilisé avec le polyol dans la composition des panneaux de mousse PU a connu une flambée des prix. « « Le MDI a vu son prix pratiquement doubler depuis fin 2016, ce qui laisse imaginer l’élévation des coûts de production pour les fabricants de panneaux PU. », explique Hervé Fellmann, président du SNPU.

Ce composé chimique représente déjà à lui seul la moitié du coût d’une plaque d’isolation PU. Et les prix pourraient bien encore grimper. Le 25 avril dernier, Covestro, l’un des principaux producteurs mondiaux de MDI, a prévenu ses clients de difficultés de production dans son unité à Brünsbuttel en Allemagne. Certains contrats de livraisons de MDI en cours, ne pourront pas être honorés.

Résultat : les quantités de MDI disponibles sur le marché européen devrait diminuer, dès le mois de mai 2017 et les prix augmenter.

« Nous avons bien conscience que de nombreux chantiers en cours ont été chiffrés avec des prix de fin 2016, mais il n’est pas possible pour nous, fabricants de panneaux de mousse PU, d’absorber seuls ces hausses sans précédent, aussi bien dans leur ampleur que dans leur soudaineté. Nous avons hélas bien peur que cela ne soit pas fini ! », souligne Philippe Henrot, vice-président du SNPU.

De plus, les industriels ne pourront donc pas tenir leur rythme de production habituel et déplorent un « manque de visibilité » dans la communication de Covestro « « Si nous le redoutions déjà depuis quelques mois, il est désormais certain que les quantités de MDI disponibles sur le marché ne suffiront pas à satisfaire les besoins de nos usines en mai. On parle d’un déficit proche de 30 %. Nous allons certainement devoir stopper en partie nos lignes de fabrication, mettre des collaborateurs au chômage technique, et décaler voire limiter en quantité les commandes de nos clients dans les prochaines semaines ! », déplore Hervé Fellmann.

La filière s’inquiète des répercussions que cela aura sur l’ensemble de la chaîne. Fabricants, clients, distributeurs et entrepreneurs seront aussi impactés.

Le SNPU regroupe les industriels du polyuréthane, dont cinq membres actifs (IKO Insulations, KNAUF SAS, RECTICEL Insulation, Groupe SOPREMA, UNILIN Insulation) et six membres adhérents associés (BorsodChem, Covestro, Evonik, Gascogne Laminates, Huntsman, Stepan).

Texte : Claire Thibault – Photo : Wikimedia Commons – Heurtelions