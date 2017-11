Isolation : une nouvelle unité de façonnage pour Knauf

Le groupe allemand Knauf vient d’inaugurer en octobre dernier sa nouvelle unité de façonnage, dans son usine de Haute-Saône. Cet investissement de 5 millions d’euros doit permettre à l’usine d’être plus réactive et flexible sur le marché de l’isolation thermique.

Knauf Fibre, à La Côte (70), est la seule usine en France de production de laine de bois. Dédiée à la fabrication d’isolants, pour l’isolation en sous-face de dalles (Fibralith) et l’isolation acoustique des plafonds (gamme Organic), cette usine est désormais agrémentée d’une nouvelle unité de façonnage robotisée.

Cet investissement de 5 millions d’euros, permet à l’entreprise de se spécialiser dans la production de petites séries, ainsi que dans le collage-finition de panneaux multicouches (PSE ou laine de roche) allant jusqu’à une épaisseur de 400 mm. Six personnes y travaillent désormais.

« Les 5 millions d’euros investis en 2016 -2017 donnent une flexibilité et une réactivité importante, se traduisant par une capacité à mettre à disposition des clients des petites ou grandes quantités dans un délai le plus court possible » et à « répondre à l’ensemble des besoins en isolation thermique actuels », explique la direction du groupe.

La production de Knauf Fibre atteint annuellement les 2 millions de m2, pour une commercialisation majoritaire sur le territoire français (75 %) et également à l’export (25 %).