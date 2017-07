Jean-Luc Ansel élu à la tête de l’Ecole Supérieure du Bois

Le 9 juin dernier, le conseil d’administration de l’ESB s’est réuni pour élire leur prochain président. Ce sera donc Jean-Luc Ansel le successeur de Robert Janvrin, président depuis 2008.

L’Ecole Supérieur du Bois a un nouveau président. Jean-Luc Assel, fondateur et directeur général de la Cosmétic Valley, a été élu à la tête de cet établissement associatif d’enseignement supérieur. Lui-même diplômé par l’ESB en 1973, avant d’être recruté par l’industrie Steelcase Strafor à Semonces. Il va vite comprendre que les entreprises d’une même filière ont tout à gagner à se rassembler, afin de se créer une meilleure place sur le marché. C’est ainsi qu’il fonde la Cosmetic Valley, premier centre de ressource mondial de produit de parfumerie et de cosmétique. Et un des premiers cluster de France. Un cluster est un réseau d’entreprises, des TPE et PME, qui se sont regroupés pour gagner des parts de marché. Jean-Luc Ansel est par ailleurs le directeur de l’association « France Cluster ».

Avec lui, l’ESB espère accroitre sa visibilité. L’objectif dans les années à venir est de renforcer les liens avec les entreprises, locales ou nationales, par l’intermédiaire de l’expérience de son nouveau président.

Pour l’aider dans sa quête, Jean-Luc Ansel pourra compter sur un bureau entièrement renouvelé :

Vice-Président formation : Jacques Bouillot

Vice-Président recherche : Marc Vincent

Vice-Président relations internationales :Thierry Charloux

Vice-Présidente trésorière : Anne Duisabeau

Vice-Président transfert de technologie : Jean Piveteau

Cette nouvelle équipe sera opérationnelle afin d’accompagner les futurs chercheurs, ingénieurs et techniciens supérieurs spécialisés dans le bois.