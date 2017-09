Jeunesse et patrimoine à l’honneur ce week-end

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, les 16 et 17 septembre, 26 000 animations dans 17 000 lieux différents répartis dans 50 pays ouvrent leurs portes au grand public.

Pour sa 34e édition, l’événement prévoit la mise en valeur des jeunes bénévoles, lycéens, étudiants qui s’investissent pour la préservation du patrimoine. Les formations, les métiers et les chantiers seront également mis en valeur.

Pour ne citer que quelques exemples, le lycée Hector-Guimard dans le 19e arrondissement de Paris propose de découvrir les métiers du patrimoine, via des démonstrations et des visites d’atelier par les apprentis. Ce lycée accueille 580 élèves et dispense des formations dans le domaine du bâtiment et des métiers d’art.

En Nouvelle-Aquitaine, l’association L’Outil en main présente des ateliers d’initiation et d’apprentissage des savoir-faire traditionnels. Créée en avril 2015, elle met en relation des jeunes de 9 à 14ans et des retraités des métiers du patrimoine pour les sensibiliser et les initier à leur passion.

En Haute-Garonne, les élèves du lycée des métiers d’art, du bois et de l’ameublement démontreront leur savoir-faire dans les sections sculpture sur bois, tournage d’art et marqueterie, au musée du bois et de la marqueterie de Revel.

En Haute-Saône, il sera possible de découvrir la frégate Hermione, d’assister à une reconstitution historique, une démonstration des savoir-faire de l’époque et une visite commentée du chantier par l’association « L’Hermione de Cherlieu ».

Enfin, l’Institut européen de formation des compagnons de Mouchard, en Saône-et-Loire, ouvre ses portes aux jeunes intéressés par les métiers du bâtiment et du bois. Fondé en 1990, cet organisme prépare les jeunes compagnons aux métiers de préservation du patrimoine, à travers sa formation bac pro « Intervention sur le patrimoine bâti ».

Plus d’informations : https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/