Joubert Plywood veut aller plus vite

Joubert Plywood, spécialiste français du contreplaqué, vient de déployer un nouveau service pour garantir à ses partenaires distributeurs, la livraison en 10 jours prêts à charger.

« Les distributeurs sont en effet plus que jamais à la recherche non plus de simples fournisseurs mais de véritables partenaires sur lesquels s’appuyer au quotidien, afin de leur garantir un sourcing de produits légaux, certifiés, reconnus de qualité et disponibles », explique l’entreprise Joubert Plywood, dans un communiqué.

Le service Joubert Express garantit ainsi des délais de livraison courts pour les contreplaqués Twin Okoumé. En 10 jours prêts à charger, les professionnels disposent ainsi rapidement des deux marques de l’entreprise, qui dispose d’une capacité de production de 75 000 m3 de contreplaqués : Twin Okoumé Startplak (usage intérieur) et Startplex (extérieur) aux formats 250 X 122 cm et 310 X 153 cm.

« Avec Joubert Express, nous répondons aux nouveaux enjeux de la Distribution par un produit de qualité, certifié, disponible, au sourcing sûr et pérenne grâce à la maîtrise totale de nos approvisionnements, le tout se complétant d’une livraison rapide. Ceci garantit d’ailleurs aux distributeurs de respecter pleinement leurs engagements auprès de leurs propres clients. Vous vendez, nous livrons. Ce nouveau service et cette nouvelle dimension logistique/livraison étoffant l’offre globale Joubert, renforce la confiance qu’il est possible de nous accorder par la compréhension des mutations du marché et des nouveaux enjeux de nos clients », détaille Jean-Pierre Villéger, Directeur Commercial et Marketing Joubert Plywood.

Joubert Plywood peut aussi s’appuyer sur son nouveau site internet, lancé courant 2017. Ses produits en contreplaqués sont destinés aux marchés du bâtiment, de l’aménagement et de la construction nautique.