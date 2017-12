K.Line recrute 350 CDI d’ici fin 2018

Le fabricant français de menuiseries K.Line annonce la création de 350 emplois en CDI d’ici fin 2018. Le groupe connaît une croissance soutenue, qui le pousse à recruter et ouvrir une nouvelle usine de 50 000 m2 dans l’Ain.

K.Line compte faire coup double en recrutant en Vendée et en Auvergne-Rhône-Alpes, dans les prochains mois.

L’entreprise, spécialisée dans la fabrication de menuiseries se développe et recrute sur deux pôles : d’une part, aux Herbiers, en Vendée, où sont situés le siège et 4 usines, et d’autre part en région Auvergne-Rhône-Alpes, où elle achève la construction d’une 5ème usine, qui entrera en production début 2018.

« Nos besoins en production se confirment. Ils entraînent dans leur sillage des besoins croissants dans toutes les fonctions de l’entreprise. Nous cherchons donc à recruter durablement, en CDI, des profils intéressés par une entreprise innovante, solidaire et au projet d’entreprise clair », explique Pierric Postic, Directeur des ressources humaines de K.Line.

L’entreprise connaît une forte croissance, et veut continuer ses investissements à la fois dans les outils de production et dans les ressources humaines. « 151 personnes ont d’ores et déjà été recrutées depuis le 1er janvier 2017, en CDI et en alternance. 30 CDI viendront compléter l’équipe d’ici la fin de l’année 2017 et 200 postes seront ouverts en 2018, toujours en CDI, sur l’ensemble des métiers : production, conducteur de ligne automatisée, manager de production, sécurité, qualité, logistique, fonctions commerciales, fonctions support (achat, finance, marketing…) », assure l’entreprise.

L’ouverture d’une nouvelle usine à Saint-Vulbas constitue le premier site de production de l’entreprise dans l’Est de la France.

64 personnes ont déjà été recrutées et 50 postes sont à pourvoir d’ici la fin de l’année, afin d’accompagner la mise en production effective cette usine de 50 000 m2 début 2018. Le fabricant souhaite en étoffer rapidement l’effectif pour se constituer une équipe de 250 personnes d’ici fin 2018.

Le recrutement sera un peu différent sur cette session, employant la méthode MRD « par simulation », qui consiste à privilégier les compétences et les expertises, plutôt que les diplômes affichés sur le CV.

Photo : © baloon-photo.fr