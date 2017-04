Knapp lance une nouvelle version de son connecteur de mur WALCO®V

La nouvelle version de ferrure WALCO® V avec trous oblongs a été conçue pour faciliter l’accroche d’éléments muraux préfabriqués en ossature bois ou en panneaux CLT.

Elle se visse seulement avec 2 vis à tête hexagonale 10×60 mm et permet d’absorber jusqu’à 15 mm de tolérance de positionnement sur la hauteur et + ou – 2 mm en largeur. WALCO® V avec trous oblongs est uniquement disponible sur V80.

Dans le cas de reprises de charges verticales, il est nécessaire d’utiliser la version standard du connecteur avec 3 vis de fixation.

Le système de jonction WALCO® V est utilisé pour obtenir des assemblages stables et invisibles, dans le cadre de fixations sur bois, matériaux dérivés, acier et béton. Tout comme les autres systèmes Knapp pour la construction bois, ce dispositif permet des reprises de charges sur tous les axes ainsi qu’à l’arrachement. Il dispose d’un Agrément Technique Européen (ETA) et du marquage CE.

L’un des avantages du système est d’optimiser au maximum la préfabrication. En atelier, les éléments muraux sont ainsi fermés et terminés, afin de gagner du temps lors du montage sur chantier.

Plus d’informations :

www.knapp-connectors.com/walco.