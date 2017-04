Knapp lance son nouveau site internet !

Le nouveau site internet avec sa boutique en ligne imaginé par Knapp est doté d’une technologie de pointe et d´un design attractif.

L’entreprise annonce que son nouveau website sera très prochainement disponible à l’usage. Un sorte de révolution technologique dans la mesure ou son design et sa réactivité sont sans précédent en comparaison avec l’ancien site. L’ensemble des clients de l’entreprise spécialisée dans les connecteurs de bois de construction sera tenu au courant de sa mise en ligne via l’habituelle newsletter.

La grande nouveauté du site est sa capacité dite » responsive » : il s’adapte automatiquement à tous les supports et tailles d’écran tels que les smartphones, tablettes, ordinateurs portable ou PC de bureau.

Grâce à l’emploi d’éléments modulaires et flexibles, les différents contenus s’adaptent à chaque utilisateur, les informations sur les connecteurs KNAPP sont ainsi toujours bien visibles et accessibles.

KNAPP est depuis peu sur Facebook et sa présence sur Internet sera complétée par une chaine YouTube. Des éléments animés et interactifs de grand format redynamiseront le nouveau site qui sera mis en ligne au mois de Décembre.

