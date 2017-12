Knauf veut séduire les paysagistes

Knauf vient d’éditer un catalogue de 36 pages, afin de présenter sa solution de remblai allégé Knauf Geofoam TP. L’objectif est de séduire les professionnels de la conception d’aménagements paysagers.

La création d’espaces paysagers, en milieu urbain ou en dehors, collectifs comme privés, nécessite une parfaite maîtrise multi-sectorielle (terrassements, remblais, espaces verts).

Pour convaincre les paysagistes d’utiliser son produit, Knauf vient d’éditer un catalogue de 36 pages présentant tous ses avantages.

« Permettant de répondre à de multiples contraintes et applications, cette tendance à recourir aux blocs en polystyrène expansé au lieu de remblais traditionnels devrait d’ailleurs se généraliser dans les prochaines années : 100 fois plus léger qu’un remblai traditionnel et plus résistant, affichant une durabilité exceptionnelle (même après 20 ans), Knauf Geofoam TP garantit une mise en œuvre facile, efficace et particulièrement compétitive », souligne le fabricant.

Plusieurs projets paysagers peuvent ainsi utiliser ce produit : remblai paysager, piétonnier, de terrasse ou pour voirie, sur versants instables, aménagements de berges ou encore de toiture-terrasse végétalisée…