La familiale

Cette maison orientée plein sud profite d’un grand jardin verdoyant et agréable. Le constructeur Pascal Lorin et l’entreprise CBA réalisent pour la famille une habitation confortable et pleine de bon sens. La méthode est simple : penser au confort des habitants. Et c’est un pari réussi grâce à une maison totalement ouverte sur l’extérieur. La majorité des pièces de la maison sont largement vitrées et orientées plein sud pour offrir luminosité et chaleur. Cette maison en ossature bois isolée en laine de roche est associée à une pompe à chaleur qui assure son chauffage. Le chauffe-eau solaire et les panneaux photovoltaïques visent une démarche respectueuse de l’environnement, qui plus est, soucieuse des dépenses énergétiques de la famille. Les avant-toits et les casquettes protègent les murs et diminuent la surchauffe en été en permettant toutefois un ensoleillement optimal. Choisi pour son côté moderne et frais, le bardage en bois pré-peint blanc vient renforcer l’originalité de cette architecture. « Cette maison n’est pas particulièrement « spéciale », elle est tout simplement bien pensée » souligne Pascal Lorin, le constructeur. Jean-Jacques Soulas, l’architecte a, quant à lui, permis de gérer les espaces de circulation et d’offrir à la maison une lumière traversante. Avec une forme atypique, les 220 m² habitables s’ouvrent sur l’espace jardin / piscine où la famille

aime se retrouver. Dans un style très moderne et une ambiance « vacances », le mobilier extérieur trouve facilement sa place sur la terrasse en bois. On retrouve ce style à la fois décontracté et classique à l’intérieur de la maison. Le blanc est très présent. Il se voit relevé uniquement par quelques touches colorées dans la décoration. Haut de plafond, le séjour présente une surface généreuse avec un sol gris foncé qui contraste tout en augmentant visuellement le volume. Très spacieuses, les chambres bénéficient d’une baie vitrée ouverte sur la terrasse de la piscine pour profiter du calme du jardin qui aspire au bien-être et à la relaxation. Le petit plus de la maison se trouve côté rue : un grand garage relié au volume principal de la maison par un porche qui abrite toutes les voitures de la famille et également un atelier pour bricoler agréablement dans un large espace. Cette grande maison répond aux exigences des propriétaires de manière simple et efficace. Elle encourage une vie de famille conviviale tout en préservant les espaces personnels des espaces collectifs comme autant de repères de l’intimes.