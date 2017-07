La FBIE veut entrer dans le futur

France Bois Industrie Entreprise a annoncé la création d’un pôle de recherche portant sur l’innovation et l’usine du futur.

Les secteurs du bois, de l’industrie et de l’innovation vont jouer des rôles primordiaux dans les années à venir. C’est dans ce contexte de transition énergétique que ce groupe de travail lié à l’innovation et à l’industrie de demain a été créé. Ce projet vise à redynamiser le secteur forêt-bois. En effet, celui-ci représente en France 60 milliards d’euros de chiffre d’affaires, et touche plus ou moins directement 400 000 emplois.

Le problème de ce secteur, c’est qu’il est surtout composé de PME, confrontées à une forte concurrence internationale. C’est donc dans le but de rendre les usines et entreprises plus productives, toujours dans une démarche durable, que ce pôle a été créé.





La piste de nouveaux marchés

Le 28 juin dernier se tenait la première réunion de ce groupe de travail. Elle a été l’occasion de fixer les objectifs du secteur pour les années à venir. En effet, il faudra répondre aux enjeux de développement, des prochains besoins en matière de bois, et bien sûr de la préoccupation environnementale. Afin de répondre à ces préoccupations, le cap sur de nouveaux marchés semble incontournable pour le secteur français.

C’est dans les efforts de recherche et d’innovation, et non de la productivité de masse que se dessine l’avenir du secteur bois, comme le dit le président du FBIE : « Il ne s’agit plus de produire en masse des produits, mais de satisfaire au plus près la demande du client et de son projet, tout en se positionnant sur des dynamiques de flux tendu ».

Ainsi, des dynamiques telles que la construction florissante d’immeubles bois de grandes tailles, ou bien la numérisation des entreprises de ce secteur sont à approfondir. Elles représentent pour la France une opportunité de se faire une place unique sur le marché international. À Dominique Weber de conclure : « c’est une nouvelle révolution industrielle qui est potentiellement à l’œuvre et qui signe la fin du modèle unique du produit standardisé. »

Texte : Sacha Jean – Photo : médiathèque bois/FBIE