La filiÃ¨re boisÂ sâ€™interroge sur ses perspectives de dÃ©veloppement

Le 30 mai prochain, l’Union des industriels et des constructeurs bois organise une journée d’expertise à l’Espace Van Gogh, à Paris. L’objectif est de dresser un état des lieux de la filière et de redéfinir des axes stratégiques de développement.

La filière bois s’interroge sur ses perspectives de développement et lance le 30 mai prochain une journée ouverte à tous les professionnels et acteurs du secteur de la construction.

Baptisée Construction Bois et Résidentiel : Marchés et perspectives de développement, cette journée propose de faire le point, au travers des derniers observatoires et des enquêtes économiques et sociologiques menées auprès des usagers, des décideurs, des maîtres d’ouvrages…

« Face aux nouvelles tendances qui se dessinent au profit de la construction bois, l’heure est venue de redéfinir les axes stratégiques, qui démontreront la capacité des industriels et constructeurs bois à répondre au plus juste aux attentes des décideurs et maîtres d’ouvrage », explique l’UICB, dans un communiqué.

Ouverte sur inscription, cette rencontre permettra à tous de mieux appréhender et conquérir les nouveaux marchés d’un secteur en pleine mutation.

Plus d’informations :

Mardi 30 mai, de 9 H à 18H

Espace Van Gogh – 62 quai de La Rapée – Paris 12e

Inscriptions auprès de Manuella Flamini-Loreti : manuella@mflcommunication.com

Plein tarif : 190 euros HT

Tarif réduit : 90 euros HT pour les professionnels adhérents à l’un des organismes de l’UICB et/ou assujettis à la taxe affectée CODIFAB

Photos : © Programme logement et tertiaire, Savigny le Temple. Crédit JAP architecture – Photo Axel Tilche-Dahl