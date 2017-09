La filière forêt-bois se mobilise le 10 octobre

La filière-bois se donne rendez-vous le 10 octobre prochain pour une conférence retransmise en direct depuis Paris, et en simultanée dans 9 villes françaises.

L’objectif est de démontrer que le bois est un matériau de construction particulièrement performant pour réaliser des projets de logements résidentiels ambitieux et exemplaires.

L’introduction sera faite par Thierry Salomon, de l’association Négawatt, qui regroupe une vingtaine d’experts impliqués dans des activités professionnelles liées à l’énergie, souhaitant impulser la mise en œuvre de la transition énergétique.

Deux intervenants seront également présents : Paul Jarquin, PDG de REI Habitat, promoteur spécialisé dans la construction bois et Steven Ware, architecte et directeur de l’agence Art&Build, concepteur de la Tour Silva.

Rendez-vous en région Normandie

En région Normandie, ProfessionBois organise aussi un événement, à destination des maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre et entreprises normandes, en partenariat avec le Club Oui au Bois, France Bois Régions et le Codifab.

Jean-Christophe Visier, Directeur Energie Environnement du CSTB présentera les objectifs et les enjeux du label E+C-, ainsi que des retours d’expérience sur des études ACV présentés par Florian Zaour, ingénieur bureau d’Etude Ecozimut.

A cette occasion, les acteurs de la filières signeront l’Alliance Régionale Bois Construction et remettront les prix Bois Construction Environnement Normandie.

Remise des Prix Bois Construction Environnement Normandie 2017

Signature de l’Alliance Régionale Bois Construction

Ce rendez-vous, à destination des maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre et entreprises de Normandie, est organisé par ProfessionsBois, en partenariat avec le Club Oui au Bois et France Bois Régions, avec le soutien financier de la Région Normandie et le Codifab.

Plus d’informations : www.professionsbois.com

Photo : Wikimedia Commons – Clicgauche at fr.wikipedia